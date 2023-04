Các nguồn thạo tin ngày 13/4 tiết lộ với CNN, một số quan chức Mỹ từng nhận các báo cáo tình báo tóm tắt hàng ngày đã không còn thấy các tập tài liệu như vậy gửi đến trong những ngày gần đây. Ban Tổng tham mưu của Lầu Năm Góc dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm danh sách những người được nhận các tài liệu mật này.

Ban Tổng tham mưu, đơn vị bao gồm các lãnh đạo cấp cao nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ đảm trách việc cố vấn cho tổng thống, đã bắt đầu kiểm tra danh sách phát báo cáo ngay sau khi biết về vụ rò rỉ hàng loạt tài liệu mang dấu “mật” và “tối mật” của họ trên mạng. Nhiều tài liệu trong số đó có dấu hiệu ám chỉ chúng do bộ phận tình báo có tên gọi J2 trực thuộc Ban Tổng tham mưu soạn thảo.

Theo một quan chức quốc phòng cấp cao, nhà chức trách đã xét duyệt lại mọi danh sách email và một số biện pháp giới hạn có thể chỉ mang tính tạm thời. Mọi người trong danh sách đều có giấy phép phù hợp, nhưng không phải ai cũng cần nhận các thông tin mật đó hàng ngày.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin News Nation hôm 12/4, Chuẩn tướng Pat Ryder, phát ngôn Lầu Năm Góc cho hay, cơ quan này đang xem xét “các biện pháp giảm thiểu” liên quan đến những gì họ có thể làm “để ngăn chặn các vụ rò rỉ trái phép tiềm ẩn khác”.

Các tài liệu bị phát tán trên mạng từ tháng 3 đã phơi bày những gì các quan chức mô tả là “những lỗ hổng còn sót lại trong việc quản lý bí mật của chính phủ”, ngay cả khi nhà chức trách đã đại tu hệ thống máy tính sau vụ Edward Snowden tiết lộ các thông tin tình báo mật của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ năm 2013.

Theo các nguồn thạo tin, ngoài việc gửi tài liệu qua email, các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc còn được cung cấp máy tính bảng chứa thông tin tình báo mới nhất hoặc các bản in tài liệu. Những tài liệu mật bị rò rỉ dường như đã được in ra giấy, sau đó được chụp ảnh và đăng tải lên mạng. Vì vậy, các nhà điều tra chắc chắn sẽ kiểm tra nhật ký máy in từ vài tháng trước.