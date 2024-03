“Trong khoảng thời gian từ 4h tới 6h30 sáng 9/3 (giờ Sanaa), nhóm vũ trang Houthi do Iran hậu thuẫn đã thực hiện một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Chúng tôi nhận định cuộc tấn công là mối đe dọa hiện hữu với các tàu buôn và chiến hạm Mỹ có mặt trong khu vực. Các tàu của Hải quân Mỹ và liên minh hàng hải đã bắn hạ 15 chiếc UAV của Houthi”, thông cáo từ US CENTCOM viết.

Một loại UAV của Houthi. Ảnh: Reuters

US CENTCOM khẳng định, việc bắn hạ các UAV trên là nhằm “bảo vệ tự do hàng hải và khiến các vùng biển quốc tế an toàn hơn”.

Theo CNN, vụ tấn công UAV quy mô lớn trên của Houthi được thực hiện chỉ 3 ngày sau khi nhóm này tiến hành tấn công tên lửa đạn đạo nhằm vào tàu M/V True Confidence treo cờ Barbados đi qua Biển Đỏ, khiến 3 thuyền viên thiệt mạng và 4 người bị thương.

Mỹ tiết lộ nội dung kế hoạch xây cảng nổi ở Gaza

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Tướng Patrick Ryder hôm 8/3 đã tiết lộ nhiều chi tiết trong kế hoạch xây cảng nổi ở Gaza.

“Kế hoạch về hệ thống cảng vẫn đang trong giai đoạn đầu, và có thể mất tới 60 ngày để biến kế hoạch đó thành hiện thực. Hệ thống cảng bao gồm hai phần riêng biệt, trước tiên là phần sà lan nổi ngoài khơi có thể tiếp nhận hàng viện trợ. Sau đó, quân đội Mỹ sẽ chuyển hàng viện trợ từ đó trên một tuyến đường đắp dài 550m để vào bờ”, ông Ryder nói.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc sau đó khẳng định rằng binh sĩ Mỹ sẽ không đặt chân lên Dải Gaza. “Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu lực lượng quân sự Mỹ phải xuất hiện trên bộ. Vai trò của chúng tôi về cơ bản là cung cấp hàng viện trợ”, ông Ryder nhấn mạnh.

