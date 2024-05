Phát biểu tại Học viện Bách khoa Kiev hôm 14/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết: “Chúng tôi đang làm việc với chính phủ và các nhóm xã hội dân sự để củng cố cơ sở hạ tầng bầu cử của Ukraine. Bằng cách đó, ngay khi người Ukraine nhất trí các điều kiện cho phép, tất cả công dân Ukraine, bao gồm cả những người phải đi sơ tán do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, có thể thực hiện quyền bầu cử của mình … trong quá trình bỏ phiếu diễn ra tự do, công bằng và an toàn”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Học viện Bách khoa Kiev ngày 14/5. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ

Ukraine đáng lẽ đã tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 31/3 năm nay. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu này, với lí do đất nước đang phải triển khai lệnh thiết quân luật trong bối cảnh xung đột với Nga.

Theo đài RT, phát biểu mới của Ngoại trưởng Blinken ngụ ý, Mỹ không kỳ vọng ông Zelensky sẽ tổ chức bầu cử mới trừ khi hàng triệu người tị nạn Ukraine hiện sống rải rác khắp châu Âu và những người đang cư trú tại 4 vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia có thể tham gia. Điều này được cho rất khó xảy ra vì các cư dân ở 4 vùng nói trên đã bỏ phiếu đồng ý sáp nhập vào Nga hồi tháng 9/2022.

Hiện rất ít các nhà phân tích ở Ukraine hoặc phương Tây tin Kiev có cơ hội giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga, bao gồm cả bán đảo Crưm.

Trong một bài xã luận hồi tháng 10 năm ngoái, Aleksey Arestovich, cựu cố vấn của ông Zelensky thậm chí hối thúc tổng thống tổ chức bầu cử như kế hoạch, đồng thời thừa nhận mục tiêu của ông về việc giành lại Crưm và khôi phục biên giới của Ukraine như năm 1991 sẽ không xảy ra, bất chấp “máu, mồ hôi và nước mắt” của người dân.