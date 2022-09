Mỹ nhận định về chiến sự Ukraine, IAEA muốn ‘vùng an ninh’ cho nhà máy Zaporizhzhia

“Điều tôi có thể chia sẻ cho mọi người là tổng thể những gì chúng tôi chứng kiến ở tỉnh Kherson. Đầu tiên là các chiến dịch phản công hiện nay được tiến hành bởi quân đội Ukraine. Họ tiếp tục tạo ra một số chuyển biến, và chúng tôi cho rằng họ đã giành lại quyền kiểm soát ở một số ngôi làng”, trang web của Lầu Năm Góc dẫn lời Tướng Pat Ryder nói với báo giới.

Binh sĩ Ukraine sử dụng lựu pháo. Ảnh: Ukra News

Khi được hỏi về việc liệu Nga có di chuyển binh lực từ vùng Donbass xuống miền nam Ukraine để hỗ trợ các lực lượng vũ trang đang chiến đấu tại Kherson hay không, ông Ryder nói rằng tình báo Mỹ đã chứng kiến một số hoạt động của quân Nga ở gần thành phố Bakhmut. “Tình hình hiện nay là quân Ukraine đang giữ vững phòng tuyến. Còn về việc Nga có điều động quân tiếp viện hay không, thì tôi không có gì để nói với các bạn”, ông Ryder nói thêm.

Tới nay, các hãng thông tấn độc lập chưa thể kiểm chứng về thông tin Ukraine đã tái kiểm soát một số làng ở tỉnh Kherson được Tướng Pat Ryder đưa ra.

IAEA muốn ‘vùng an ninh’ cho nhà máy Zaporizhzhia

“Tình hình hiện nay ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là điều không thể chối cãi. Chúng ta cần phải có những biện pháp tạm thời để ngăn chặn sự cố hạt nhân có thể xảy ra từ các thiệt hại vật chất do phương tiện quân sự gây ra. Điều này có thể được thực hiện với việc thiết lập ngay một vùng an toàn và an ninh hạt nhân xung quanh khu vực nhà máy”, hãng tin Al Jazeera dẫn thông cáo được Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) công bố đêm 6/9.

“Chúng tôi khuyến cáo cần ngừng ngay việc pháo kích nhà máy Zaporizhzhia và khu vực lân cận, nhằm tránh có thêm bất kỳ tổn thất nào tại đó”, thông cáo cho biết thêm.

Ở một diễn biến khác, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia bày tỏ sự thất vọng về bản báo cáo trên của IAEA.

“Việc IAEA không xác định bên nào thực hiện những vụ pháo kích nhằm vào nhà máy điện hạt nhân là một điều đáng tiếc. Bản thân tôi cảm thấy lời đề nghị thiết lập một khu vực phi quân sự ở đó là việc không nghiêm túc. Các binh sĩ Nga đang canh gác và bảo vệ nơi đó. Trên thực tế, nhà máy Zaporizhzhia không bị quân sự hóa”, tờ Le Monde của Pháp dẫn lời ông Nebenzia nói.