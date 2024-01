“Vào lúc 3h45 sáng 27/1 giờ địa phương, Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (US CENTCOM) đã thực hiện một vụ tập kích nhằm vào tên lửa chống hạm của Houthi được ngắm về phía Biển Đỏ. Tên lửa đó được chúng tôi nhận định là một mối đe dọa với các tàu thương mại và tàu hải quân Mỹ trong khu vực. Do vậy, các lực lượng Mỹ đã phá hủy tên lửa trên với mục đích tự vệ”, hãng tin Al Jazeera dẫn thông cáo từ US CENTCOM viết.

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

Thông cáo trên viết thêm rằng, động thái đánh phủ đầu của các lực lượng quân sự Mỹ đối với tên lửa chống hạm Houthi “sẽ bảo vệ sự tự do hàng hải và khiến các vùng biển quốc tế an toàn hơn”.

Al Jazeera nhận định, đòn tấn công trên của phía Mỹ nhằm vào Houthi là sự đáp trả cho vụ tập kích tàu chở dầu của Anh ngoài khơi Yemen.

Tổ chức Palestine tố Israel tập kích cơ sở y tế

Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) hôm nay đã đăng thông cáo với nội dung tố cáo quân đội Israel trong những ngày gần đây đã “liên tục vây hãm và nhằm vào bệnh viện Al-Amal tại Dải Gaza”.

“Phía Israel tiếp tục bắn phá khuôn viên bệnh viện, gây nguy hiểm tính mạng cho các y bác sĩ, bệnh nhân và xấp xỉ 7.000 người dân mất nhà cửa do chiến sự. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp sự bảo vệ cho các trụ sở của chúng tôi, cũng như cho các y bác sĩ có mặt ở thành phố Khan Younis”, tờ The Guardian dẫn một phần nội dung thông cáo viết.

Cũng theo bản thông cáo này, từ khi phía Israel tiến hành bao vây khu vực xung quanh bệnh viện Al-Amal “thì đã có hàng chục người thiệt mạng”.

Quân đội Israel tới nay chưa bình luận nội dung bản thông cáo trên.

