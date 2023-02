Bị bắt khi mang 42 chiếc Iphone trộm ở Hà Nội vào TP.HCM tiêu thụ

Chiều 21/2, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đã tiếp nhận đối tượng Phạm Tuấn Vũ (SN 1994, ở Hải Dương) do Công an tỉnh Ninh Thuận bàn giao để làm rõ hành vi trộm cắp.

Đêm 13/2, tại cửa hàng điện thoại, máy tính ở ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh xảy ra vụ mất trộm 42 điện thoại di động trị giá hơn 1 tỷ đồng. Đối tượng Phạm Tuấn Vũ. (Ảnh CACC). Trước đó, chiều 17/02, sau khi tiếp nhận được tin báo của Công an tỉnh Hải Dương về việc đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản đang bỏ trốn từ Hà Nội vào TP.HCM theo tuyến Quốc lộ 1A, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Ninh Thuận) đã nhanh chóng triển khai lực lượng chốt chặn, bắt được đối tượng cùng tang vật. Tại cơ quan công an, Phạm Tuấn Vũ khai nhận, vào khuya ngày 14/02, Vũ đã lẻn vào một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn huyện Đông Anh lấy trộm 42 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone trị giá hơn 1 tỷ đồng. Để tránh bị phát hiện, Vũ đón xe khách vào TP.HCM để trốn tránh và tiêu thụ tài sản. Vũ cũng khai nhận, còn thực hiện một vụ trộm laptop, điện thoại di động… tại một cửa hàng thuộc thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, tổng trị giá khoảng 400 triệu đồng. Ngày 21/2, Công an tỉnh Ninh Thuận đã bàn giao đối tượng cùng 42 chiếc iPhone cho Công an huyện Đông Anh để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.