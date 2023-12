{"article":{"id":"2223358","title":"Nga gia tăng sức ép tại Avdiivka, Mỹ sửng sốt trước yêu cầu của Ukraine","description":"Lực lượng Nga tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực tiến công tại thành phố Avdiivka. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sửng sốt vì Ukraine yêu cầu 17 triệu quả đạn pháo.","contentObject":"<p>Theo Reuters, trong ngày 4/12, ông Vitaliy Barabash, người đứng đầu chính quyền quân sự Avdiivka, đã thông báo về việc <a href=\"https://vietnamnet.vn/nga-tag11793932963017999683.html\" target=\"_blank\">Nga</a> tăng cường các nỗ lực tiến công tại thành phố Avdiivka.</p>

<p>\"Chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng các đợt pháo kích của đối thủ trong ngày hôm qua và hôm nay. Số đợt tập kích đang gia tăng nhanh chóng. Dường như đối thủ muốn chờ thời tiết thuận lợi hơn để thực hiện các cuộc không kích quy mô lớn\", ông Barabash nói.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/av-12reuters-1149.jpg?width=768&s=axOwcykXviqblDUGNj-GgA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/av-12reuters-1149.jpg?width=1024&s=Tpp26UOi9SggX0fVc52eBg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/av-12reuters-1149.jpg?width=0&s=R3jXbX1kgb1Ko6cwKHk29g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/av-12reuters-1149.jpg?width=768&s=axOwcykXviqblDUGNj-GgA\" alt=\"av 12reuters.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/av-12reuters-1149.jpg?width=260&s=JatB4dp1PFmt9IJfZp1rSQ\"></picture>

<figcaption>Binh lính Ukraine pháo kích gần thành phố Avdiivka. Ảnh: Reuters</figcaption>

</figure>

<p>Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội nước này đã đẩy lùi 15 cuộc tiến công của Nga quanh Avdiivka. Tại Bakhmut, lực lượng Ukraine cũng ngăn chặn 9 cuộc tập kích khác của đối thủ.</p>

<p>Theo hướng Marinka, quân đội Ukraine tiếp tục ngăn không cho đối thủ dành được lợi thế, bất chấp một số thông tin cho rằng một phần của thị trấn này đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.</p>

<p><strong>Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sửng sốt vì số đạn pháo Ukraine yêu cầu</strong></p>

<p>Trong ngày 4/12, hãng thông tấn Pravda đã tiết lộ về nội dung cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny diễn ra vào tháng 11 năm nay.</p>

<p>\"Tướng Zaluzhny nói rằng Ukraine cần thêm 17 triệu quả đạn pháo. Bộ trưởng Austin đã tỏ ra sửng sốt trước con số này, bởi Washington không thể gom được số đạn như vậy trên phạm vi toàn cầu\", một quan chức Ukraine tiết lộ với Pravda.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nfwbuknkwfnbtfv4ojsevyom4y-1150.jpg?width=768&s=s5c7qbY7URDec7FMhxB44Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nfwbuknkwfnbtfv4ojsevyom4y-1150.jpg?width=1024&s=XpzgMXWfMNH97OGhoAB4Ng\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nfwbuknkwfnbtfv4ojsevyom4y-1150.jpg?width=0&s=r_0-7_GiShLOIUHkTV5grA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nfwbuknkwfnbtfv4ojsevyom4y-1150.jpg?width=768&s=s5c7qbY7URDec7FMhxB44Q\" alt=\"nfwbuknkwfnbtfv4ojsevyom4y.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nfwbuknkwfnbtfv4ojsevyom4y-1150.jpg?width=260&s=V_AnpM9WiFToHTsOY09mEg\"></picture>

<figcaption>Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: Reuters</figcaption>

</figure>

<p>Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ước tính, Kiev sẽ cần 350-400 tỷ USD để có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ như trước cuộc xung đột.</p>

<p>Nguồn tin của Pravda cũng tiết lộ ông Zaluzhny đã than phiền với ông Austin về việc Tổng thống Zelensky thường xuyên can thiệp vào công việc của quân đội.</p>

<p><strong>Ukraine thay đổi cách sử dụng xe tăng Leopard 2</strong></p>

<p>Theo Guardian, quân đội Ukraine hiện đã sử dụng các xe tăng Leopard 2 cho mục đích phòng thủ, thay vì xuyên phá các phòng tuyến của Nga như thời gian đầu của chiến dịch phản công.</p>

<p>\"Chúng tôi đang sử dụng các xe tăng Leopard 2A5 như những khẩu pháo tầm xa, nhắm vào các kho đạn hoặc căn cứ bộ binh của đối thủ. Về cơ bản, các chiến xa này đang được dùng để giữ vững các vị trí ở tiền tuyến miền đông, khác với khi chúng mới được chuyển giao\", một chỉ huy của Lữ đoàn cơ giới 21 cho biết.</p>

