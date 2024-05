Quân Nga. Ảnh: Sputniks

Theo Sputniks, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, các đơn vị quân đội Nga đã gây thiệt hại về nhân sự và thiết bị cho Lữ đoàn cơ giới 57, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 105, 118 của Ukraine ở các khu định cư Konstantinovka, Razdolovka và Chasiv Yar.

Ngoài ra, nhóm Tsentr đã cải thiện vị trí chiến thuật và gây thiệt hại cho đội hình của Lữ đoàn cơ giới số 68, 24 của Ukraine tại khu định cư Semenovka và Novgorodskoye ở Donetsk.

Na Uy hạn chế du khách Nga nhập cảnh từ 29/5

Theo Reuters, Bộ Tư pháp Na Ủy hôm nay (23/5) thông báo, nước này sẽ hạn chế hơn nữa du khách Nga tới nước này do cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Theo đó, công dân Nga có mục đích du lịch và các chuyến đi không cần thiết khác sẽ bị từ chối nhập cảnh từ ngày 29/5. Những hạn chế này áp dụng cho cả những người có thị thực do Na Uy cấp trước khi các hoạt động cấp thị thực bị hạn chế vào mùa xuân năm 2022 và những người có thị thực do các quốc gia thuộc khối Schengen cấp.

Na Uy, quốc gia thành viên NATO có chung đường biên giới với Nga ở Bắc Cực dài gần 200km, lần đầu tiên áp đặt các hạn chế đối với thị thực du lịch Nga vào năm 2022, ngay sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo Bộ Tư pháp Na Uy, nước này vẫn cấp thị thực với một số trường hợp ngoại lệ, như thăm người thân cư trú ở Na Uy hoặc những người Nga đang học hoặc làm việc ở quốc gia Bắc Âu này.

Nga gọi quyết định của Na Uy là "thuần túy phân biệt đối xử" và tuyên bố sẽ đáp trả.

Nga mở lại sân bay ở Tatarstan, bắn hạ UAV của Ukraine

Theo Reuters, hôm nay, nhà chức trách hàng không Nga đã áp đặt hạn chế đối với một số chuyến bay đi và đến từ hai sân bay ở vùng Tatarstan trong vài giờ.

Trong thông báo đăng tải trên ứng dụng Telegram, cơ quan giám sát hàng không Nga cho hay, sân bay Kazan và Nizhnekamsk phải đóng cửa trong khoảng 2,5h.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở quận Yelabuga, gần Nizhnekamsk.

Hồi tháng 4, UAV của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn thứ 3 của Nga ở Tatarstan, cách tiền tuyến khoảng 1.300km.