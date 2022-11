Nga ưu tiên ngăn xung đột hạt nhân, Ukraine muốn lập hệ thống phòng không hiệu quả

“Là một trong những thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cũng là một cường quốc hạt nhân, Nga có trách nhiệm đặc biệt trong việc tăng cường an ninh quốc tế và ổn định chiến lược. Khi thực hiện chính sách răn đe hạt nhân, Nga luôn tuân thủ theo nguyên tắc nghiêm ngặt và nhất quán rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ không bao giờ mang lại chiến thắng”, hãng tin The Guardian dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Nga viết.

Ảnh minh họa. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/ AP

“Chúng tôi tái khẳng định cam kết của mình đối với tuyên bố chung, được giới lãnh đạo năm quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân về việc ngăn chặn chiến tranh hạt nhân và tránh một cuộc chạy đua vũ trang, đưa ra vào ngày 3/1. Chúng tôi tin rằng trong tình hình phức tạp và rối ren hiện nay do những hành động vô trách nhiệm và ngang tàng gây ra, thì nhiệm vụ ngay bây giờ là cần tránh mọi cuộc xung đột quân sự giữa các cường quốc hạt nhân”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định.

Theo The Guardian, thông cáo trên được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra chỉ vài tiếng sau khi phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby tiếp tục tuyên bố rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

“Chúng tôi từng nói rõ rằng, những bình luận của phía Nga về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân là cực kỳ đáng lo ngại, và chúng tôi rất nghiêm túc về việc này. Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề này bằng mọi khả năng có thể, và chúng tôi không thấy những dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị cho việc sử dụng loại vũ khí đó”, ông Kirby nói.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rạng sáng nay (3/11) tuyên bố mối đe dọa về một cuộc xung đột hạt nhân “có tồn tại, nhưng Kiev thấy không cần sợ hãi trước Moscow”.

“Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ sự nhượng bộ nào. Nga sẽ phải rút quân khỏi toàn bộ những khu vực mà chúng tôi coi là một phần lãnh thổ Ukraine, trong đó bao gồm cả Bán đảo Crưm”, ông Zelensky nói trong buổi phỏng vấn với kênh truyền hình Czech Television.

Lãnh đạo Ukraine muốn nhanh lập hệ thống phòng không hiệu quả

Theo truyền thông Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có cuộc họp với giới lãnh đạo quân đội nước này ở thủ đô Kiev hôm 2/11.

“Cuộc họp có sự tham gia của Tổng thống Zelensky, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhny, Cục trưởng Tình báo Kyrylo Budanov cùng nhiều quan chức lãnh đạo khác. Các quan chức Ukraine đã thảo luận về tình hình chiến sự nơi tiền tuyến và các hoạt động quân sự gần đây của đối phương, nhất là về những vụ tấn công nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng trải khắp Ukraine”, thông cáo đăng trên trang web President.gov.ua, viết.

“Khả năng chiến đấu của lực lượng phòng không Ukraine cũng được nhắc đến trong cuộc họp, khi ông Zelensky nhấn mạnh việc đẩy nhanh quá trình thiết lập hệ thống phòng không hiệu quả ở Ukraine. Sau đó, các nhà lãnh đạo cũng xem xét về vấn đề cung cấp đạn dược và chuẩn bị nhu yếu phẩm cho lực lượng vũ trang Ukraine trong mùa đông”, thông cáo viết thêm.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bác đề xuất của Nga

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tối 2/11 (giờ Mỹ) đã bác bỏ đề xuất của Nga về việc thành lập một ủy ban điều tra các tuyên bố có liên quan tới Mỹ và Ukraine đang thực hiện các “hoạt động quân sự sinh học” vi phạm điều khoản ghi trong Công ước về Vũ khí Sinh học.

Theo hãng tin AP, Nga chỉ nhận được sự ủng hộ từ Trung Quốc, trong khi Anh, Pháp và Mỹ bỏ phiếu chống. Mười quốc gia còn lại trong Hội đồng Bảo an bỏ phiếu trắng.

“Chính phủ Nga cực kỳ thất vọng, khi Hội đồng Bảo an không phản ứng tích cực về yêu cầu của chúng tôi trong việc thiết lập một ủy ban điều tra. Các nước phương Tây đang thể hiện rằng luật pháp không áp dụng lên họ”, Phó Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Dmitry Polyansky phát biểu sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield sau đó đã bác bỏ tuyên bố trên của ông Polyansky, đồng thời nói rằng chính quyền Washington phản đối đề xuất này bởi nó “dựa trên sự thiếu trung thực, thiếu tôn trọng và sai sự thật”.