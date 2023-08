Trong báo cáo đánh giá tình hình chiến sự công bố hôm nay (4/8), Bộ Quốc phòng Nga thống kê, quân đội nước này đã phá hủy lượng lớn khí tài của các lực lượng Kiev trong 2 tháng nói trên, bao gồm hơn 4.900 vũ khí hạng nặng, 25 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard do Đức sản xuất, 7 xe tăng bánh lốp AMX-10 RC do Pháp phát triển và 21 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ chế tạo.

Các binh sĩ Ukraine ở khu vực tiền tuyến Donetsk. Ảnh: Anadolu

Đài RT dẫn lời nhà chức trách Nga cho biết thêm, quân Ukraine cũng mất 747 khẩu pháo và súng cối, bao gồm cả hàng chục khẩu do Mỹ, Ba Lan, Pháp và Đức viện trợ.

Kiev hiện chưa lên tiếng bình luận về các dữ liệu của Moscow.

Ukraine lí giải vì sao tấn công vào kho chứa dầu ở Crưm

Theo CNN, Natalia Humeniuk, phát ngôn viên của quân đội Ukraine ở miền nam đã tiết lộ lí do vì sao binh lính nước này tập kích vào kho chứa dầu của Nga ở bán đảo Crưm.

“Mọi người đều biết rằng có một kho chứa dầu rất lớn ở Feodosia, nơi có thể dự trữ lượng nhiên liệu khổng lồ cho Hạm đội Biển Đen Nga. Rõ ràng, người Nga sẽ bảo vệ khu vực này. Hậu cần của họ cũng tập trung ở một mức độ nào đó tại đây. Việc cung cấp nhiên liệu và dầu nhờn là một phần rất quan trọng của sự sẵn sàng chiến đấu. Do đó, các vụ tấn công sẽ nở rộ và đây là điều không thể tránh khỏi”, người phát ngôn nói.

Bà Humeniuk đưa ra lời giải thích trên sau khi có thông tin một số máy bay không người lái (UAV) của Kiev đã tập kích kho dầu ở Feodosia, phía nam bán đảo Crưm qua đêm 3/8. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tổng cộng 13 UAV trong sự cố.

Rybar, một blogger quân sự nổi tiếng của Nga cho hay, các nhóm UAV của Ukraine đã di chuyển theo các tuyến đường khác nhau qua Crưm để tấn công trong đêm. Theo Rybar, 6 chiếc UAV đầu tiên đã bị các hệ thống tác chiến điện tử của Nga vô hiệu hóa, trong khi 3 chiếc bị bắn hạ bằng hệ thống tên lửa S-400 và 4 chiếc bị súng phòng không ZU-23-2 tiêu diệt.