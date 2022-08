Nga phá hủy loạt chiến đấu cơ của Kiev, lính nước ngoài thiệt mạng tại Ukraine

Chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine. Ảnh: RT

Hãng tin RT dẫn lời của Tướng Igor Konashenkov - phát ngôn viên quân đội cho biết trong một cuộc họp báo như sau, trong một lần xuất kích, các máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công chính xác vào một sân bay của Ukraine ở gần thành phố Mirgorod ở vùng Poltava. Hai máy bay chiến đấu, một chiếc Su-27 và một chiếc Su-24, bị phá hủy trong khi hai chiếc Su-27 và Su-24 khác của Ukraine bị hư hại nặng trong cuộc không kích.

Quân đội Ukraine cho biết, Nga đã không kích cơ sở hạ tầng quân sự ở thành phố Mirgorod hôm thứ Tư (24/8) nhưng không tiết lộ những tổn hại mà cuộc tấn công gây ra. Phía Nga cho biết, có tới 30 đối tượng theo chủ nghĩa dân tộc bị tiêu diệt.

Vụ tấn công chính xác thứ hai nhằm vào căn cứ không quân Dnepr ở vùng Dnepropetrovsk, phá hủy ba máy bay quân sự nhưng không rõ loại gì của Ukraine, tướng Konashenkov cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ đầu chiến dịch tới ngày 25/8, quân Nga đã phá hủy tổng số 273 máy bay quân sự của Ukraine.

Các quan chức Nga cũng xác nhận tấn công một ga tàu hỏa ở Chaplino, Ukraine nhưng bác bỏ thông tin mà Kiev đưa ra về bản chất của mục tiêu. Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay, vụ tấn công của Nga làm 22 dân thường thiệt mạng, trong đó có một em nhỏ 11 tuổi. Sau đó, số người thiệt mạng được Ukraine cập nhật lên 25.

Trong khi đó, tướng Konashenkov cho biết, một tên lửa Iskander của Nga đã bắn trúng một đoàn tàu chở quân và vũ khí của Ukraine đang di chuyển về phía đông. Ông cho biết, vụ tấn công làm hơn 200 lính Ukraine thiệt mạng và 10 xe quân sự bị phá hủy.

Thêm lính ngoại quốc thiệt mạng ở Ukraine

Dominic Abelen. Ảnh: The Guardian

Chiến binh ngoại quốc mới nhất thiệt mạng khi tham gia giao tranh ở Ukraine là một binh sĩ New Zealand. Theo The Guardian, đây là người New Zealand đầu tiên thiệt mạng khi tham chiến ở Ukraine.

Bạn bè của Dominic Abelen, 30 tuổi, cho biết, anh ta đã gia nhập quân đoàn quốc tế của Ukraine, là một trong số hàng nghìn binh sĩ trên khắp thế giới đi tới Ukraine sau khi chính phủ ở Kiev kêu gọi các tình nguyện viên. Abelen đã phục vụ trong quân đội New Zealand được 10 năm, từng làm nhiệm vụ ở Iraq và Christchurch trước khi tới Ukraine. Abelen không thông báo cho quân đội New Zealand về việc tới Ukraine.

Tính tới nay, có 2 công dân Anh, hai người Mỹ, một người Australia và 4 người Grudia đã thiệt mạng khi tham gia giao tranh ở Ukraine. Tuy nhiên, con số binh sĩ nước ngoài thiệt mạng thực tế ở Ukraine được cho là cao hơn nhiều.

Nga tăng quy mô lực lượng vũ trang

Binh sĩ Nga. Ảnh: RT

Theo hãng tin Reuters và RT, ngày 25/8, Tổng thống Nga Putin đã ký một sắc lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang Nga từ 1,9 triệu lên 2,04 triệu người khi cuộc xung đột ở Ukraine bước sang tháng thứ 7.

Sắc lệnh có hiệu lực từ 1/1/2023, văn bản này có cả hướng dẫn nội các phân bổ ngân sách cần thiết cho việc mở rộng. Theo sắc lệnh, lực lượng chiến đấu Nga sẽ có thêm 137.000 người, tăng lên 1,15 triệu người.

Lần cuối cùng Tổng thống Putin ấn định quy mô quân đội Nga là vào tháng 11/ 2017. Khi đó, số lượng người trong lực lượng chiến đấu được quy định là 1,01 triệu trong tổng số 1,9 triệu người của lực lượng vũ trang, bao gồm cả những quân nhân không trực tiếp chiến đấu.

Nga không công bố con số thương vong ở Ukraine từ sau những tuần đầu tiên của chiến dịch. Trong những tuần đầu, Nga cho biết 1.351 binh sĩ đã thiệt mạng.

Nguy cơ thảm họa phóng xạ được đẩy lùi

Lính Nga canh gác tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: CNN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenski nói, hôm qua (25/8), thế giới đã tránh được một thảm họa phóng xạ khi đường dây cung cấp điện năng thường xuyên cuối cùng tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (hiện do Nga kiểm soát) được khôi phục sau vài giờ bị cắt.

Ông Zelensky đổ lỗi cho các cuộc pháo kích của quân đội Nga gây ra cháy tại các hố tro của một nhà máy điện than ở gần đó, dẫn tới kết nối giữa lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy với lưới điện bị ngắt. Nhà lãnh đạo này cho biết, máy phát điện diesel dự phòng đã hoạt động để bảo đảm cung cấp điện năng và giữ cho nhà máy an toàn.

"Nếu các nhân viên của Ukraine không phản ứng sau khi mất điện, chúng ta đã buộc phải khắc phục các hậu quả của một tai nạn phóng xạ... Nga đã đặt Ukraine và tất cả người dân châu Âu vào tình thế chỉ còn một bước nữa là có thể xảy ra thảm họa phóng xạ", Tổng thống Ukraine cáo buộc.