Nga cảnh báo về hệ thống Patriot, Mỹ nhận định xung đột ở Ukraine chưa hạ nhiệt

Hãng tin RT dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, quân đội Nga chắc chắn sẽ tấn công các hệ thống Patriot của Mỹ trong trường hợp loại khí tài này xuất hiện ở Ukraine.

“Nếu trường hợp đó xảy ra, thì những hệ thống Patriot sẽ trở thành các mục tiêu hợp pháp. Điều đó là đương nhiên. Dù vậy, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận gì ở thời điểm hiện tại, bởi nguồn tin trên tới từ những báo cáo của giới truyền thông. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những thông tin chính thức”, ông Peskov cho hay.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo RT, đây không phải là lần đầu tiên giới lãnh đạo Nga nói về vấn đề này. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, vào tháng trước cũng đưa ra một tuyên bố tương tự.

Trước đó, một quan chức Mỹ giấu tên trong cuộc phỏng vấn với đài CNN hôm 13/12 đã tiết lộ về việc chính quyền Tổng thống Joe Biden đang hoàn tất kế hoạch chuyển giao hệ thống phòng thủ Patriot cho Ukraine.

“Dự kiến, kế hoạch trên có thể được công bố trong tuần này sau khi nhận sự phê duyệt chính thức bởi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Tổng thống Joe Biden. Một khi được phê duyệt, việc chuyển giao các hệ thống Patriot cho Ukraine sẽ diễn ra trong vài ngày. Binh lính Ukraine sẽ được huấn luyện để sử dụng nó tại căn cứ quân sự của Mỹ ở Grafenwoehr, Đức”, vị quan chức giấu tên nói.

Mỹ nêu nhận định về tình hình Ukraine

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby tối 14/12 (giờ Washington) đưa ra nhận định rằng, xung đột ở Ukraine sẽ tiếp tục trong thời gian tới và không có dấu hiệu hạ nhiệt trong những tháng mùa đông.

“Dựa trên những gì chúng ta vừa chứng kiến về tình hình trên không lẫn trên mặt đất ở Ukraine, thật khó để có thể đưa ra kết luận về việc chiến sự sẽ kết thúc trước thời điểm cuối năm nay. Ngay ở thời điểm hiện tại, nhiều cuộc giao tranh đang diễn ra. Theo tôi, thời tiết giá lạnh sẽ không hạn chế việc tác chiến trên không lẫn trên mặt đất của hai phía”, ông Kirby nói trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Ông Kirby cũng xác nhận thông tin về việc Moscow thả tự do cho công dân Mỹ Suedi Murekezi. “Tuy nhiên, tôi sẽ không công bố thêm thông tin chi tiết về công dân Murekezi với lý do bảo mật riêng tư”, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ cho hay.

