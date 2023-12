Theo hãng tin Reuters, hôm 21/12, phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuriy Ihnat cho biết các lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ được 1.600 tên lửa, và 2.900 UAV trong tổng số 11.100 tên lửa và UAV mà Nga phóng.

“Chúng tôi đang phải đối mặt với một đối thủ mạnh, và chúng tôi đang phản công”, ông Ihnat nói.

Hiện trường một vụ tập kích bằng tên lửa của Nga vào thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo ông Ihnat, tỷ lệ bắn hạ tên lửa của Ukraine còn ở mức thấp là do Nga đã sử dụng các tên lửa đạn đạo siêu vượt âm nên việc đánh chặn rất khó khăn. Ngoài ra, các hệ thống phòng không Patriot do phương Tây cung cấp cho Ukraine cũng chỉ mới được đưa vào sử dụng.

Trong khi đó, UAV Shahed giá rẻ do Iran sản xuất đã được Nga sử dụng ngày càng thường xuyên trong các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine nằm cách xa tiền tuyến. Theo ông Ihnat, “10 - 15 khu vực tham gia bắn hạ UAV Shahed mỗi đêm”.

Nga bắt đầu phóng UAV vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine từ tháng 9/2022. Ban đầu, các hệ thống phòng không Ukraine tỏ ra bối rối, do việc phát hiện UAV đối với radar phòng không tiêu chuẩn là khó hơn so với phát hiện tên lửa. Ngoài ra, việc sử dụng tên lửa phòng không đắt tiền để bắn hạ UAV giá rẻ là không hiệu quả về mặt chi phí. Do đó, Ukraine đã sử dụng các phương tiện có gắn súng máy để bắn hạ UAV Nga.

Ukraine thiếu binh sĩ học lái xe tăng Leopard 2

Nhà báo Paul Ronzheimer của tờ Die Welt cho hay, các lực lượng vũ trang Ukraine được cho đang thiếu nhân lực để huấn luyện vận hành xe tăng Leopard 2.

Thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã yêu cầu huy động thêm 450.000 - 500.000 người. Một số nhà lập pháp Ukraine còn đề xuất tuyển dụng phụ nữ nếu cần thiết.

Trong tuần này, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Ukraine đã mất gần 400.000 binh sĩ kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Theo nhà báo Ronzheimer, việc Ukraine thiếu nhân lực và khó huy động lực lượng bổ sung là vấn đề đã tồn tại từ lâu. Ông cho biết các trung tâm đào tạo ở Đức giảng dạy cho binh sĩ Ukraine vận hành xe tăng Leopard 2 cũng chỉ đang hoạt động với một nửa công suất.

“Điều này có nghĩa là hiện không có đủ người để huấn luyện, và nếu xung đột kéo dài hơn, tất nhiên nó sẽ gây ra vấn đề. Bởi mọi thứ phụ thuộc vào số lượng binh sĩ mà mỗi bên nắm trong tay”, ông Ronzheimer nhấn mạnh.