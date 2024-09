Hãng tin Sputnik trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/9 cho hay: "Các lực lượng không quân chiến thuật, UAV, lực lượng tên lửa và các đơn vị pháo binh của Nga đã tập kích trung tâm liên lạc, các xưởng sản xuất và kho chứa UAV của Ukraine cũng như nơi tập trung quân nhân và thiết bị quân sự của đối phương tại 153 khu vực khác nhau".

Lính Nga nhắm bắn pháo phản lưc BM-21 Grad vào các mục tiêu Ukraine. Ảnh: Sputnik

Trong 24 giờ qua, các lực lượng Moscow báo cáo đã bắn hạ 4 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 14 tên lửa HIMARS do Mỹ chế tạo, các tên lửa Vampire do CH Séc sản xuất và 31 UAV cánh cố định.

Ngoài ra, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến Yug của Nga cũng thông báo đã giành lại quyền kiểm soát 2 khu định cư Ostroye và Grigorovka ở nước cộng hòa tự xưng Donetsk, miền đông Ukraine.

Cùng ngày, theo báo Pravda, lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine (NGU) đã phá hủy một kho đạn dược lớn của Nga ở khu vực tiền tuyến Pokrovsk thuộc vùng miền đông Donetsk.

NGU thông tin, các đơn vị trinh sát trên không thuộc lữ đoàn tác chiến Kara-Dah số 15 của Ukraine đã phát hiện và cho nổ tung kho chứa đạn dược của đối phương ở Pokrovsk, tạo ra đám khói bốc cao hơn 10 mét lên không trung.

Các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh một cách độc lập những thông tin trên.