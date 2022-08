Nga tố Mỹ muốn kéo dài xung đột ở Ukraine, chê hệ thống tên lửa HIMARS

Theo CNN, trong ngày 16/8, tại lễ khai mạc hội nghị an ninh quốc tế tổ chức tại Moscow, Tổng thống Vladimir Putin đã có bài phát biểu bằng video, nơi ông cáo buộc Mỹ đang cố gắng gây ra tình trạng bất ổn toàn cầu thông qua bằng cách kéo dài các cuộc giao tranh tại Ukraine và tới thăm Đài Loan (Trung Quốc).

"Việc Mỹ liên tục cung cấp vũ khí cho Ukraine là bằng chứng cho việc họ muốn kéo dài căng thẳng, cản trở chiến dịch đặc biệt của Nga. Không những vậy, Washington dường như đang muốn đổ thêm dầu vào lửa khi khuấy động tình hình châu Á bằng chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi. Đây không phải là một hành vi mang tính cá nhân, mà là một phần trong chiến lược gây mất ổn định an ninh toàn cầu", ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại hội nghị an ninh khai mạc ngày 16/8. Ảnh: CNN

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin tái khẳng định, chiến dịch quân sự đặc biệt là để "đảm bảo an ninh cho nước Nga cũng như công dân Nga, đồng thời bảo vệ người dân Donbass". Người đứng đầu Điện Kremlin cũng yêu cầu Washington cần nhận thức "tình hình địa chính trị mới, nơi không còn chỗ cho chủ nghĩa bá quyền của Mỹ và phương Tây".

"Một thế giới đa cực đang được hình thành, nơi mà các quốc gia trên thế giới và các dân tộc có thể lựa chọn con đường phát triển tự do, có chủ quyền dựa trên bản sắc, truyền thống và giá trị của họ", ông Putin khép lại bài phát biểu.

Hội nghị an ninh tại Moscow sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu chủ trì, nội dung chủ yếu là bàn thảo về giải pháp cho các vấn đề an ninh toàn cầu.

Bộ Quốc phòng Nga 'chê' hệ thống HIMARS không mang lại điều gì đặc biệt

Theo Reuters, trong ngày 16/8, Bộ Trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng, các hệ thống vũ khí của phương tây, đặc biệt là tên lửa HIMARS của Mỹ không tạo ra ảnh hưởng lớn nào, bất chấp việc Kiev liên tục sử dụng chúng để tập kích các cơ sở hậu cần của Nga.

Hệ thống tên lửa HIMARS khai hỏa tại Ukraine. Ảnh: Reuters

"Hệ thống tên lửa HIMARS không tạo ra tác động đáng kể nào trong các cuộc giao tranh. Nhưng vũ khí của chúng ta thì khác, những sản phẩm do chính Nga sản xuất đang thể hiện được những phẩm chất tốt nhất qua từng trận chiến", ông Shoigu tuyên bố.

Trái ngược với phản ứng của Nga, chính quyền Ukraine đã không ít lần khẳng định HIMARS và các vũ khí khác của phương Tây đang thay đổi cục diện các cuộc giao tranh. Vào đầu tháng 8, Lầu Năm Góc đã công bố một gói hỗ trợ an ninh bổ sung cho Ukraine, bao gồm một lượng lớn tên lửa tầm xa cho sử dụng cho hệ thống HIMARS.

Thêm loạt vụ nổ mới tại căn cứ quân sự Nga ở Crưm

Theo Guardian, truyền thông Nga trong chiều 16/8 đã đăng tải thông tin về việc có những tiếng nổ và khói đen bốc lên tại căn cứ không quân Nga gần Gvardeyskoye, trung tâm của bán đảo Crưm. Hiện chưa có thông tin cụ thể nào về sự việc này, hay sự liên quan tới các vụ nổ tại sân bay Saki tuần trước.

Ngoài ra, cũng đã có những báo cáo về các vụ nổ xảy ra tại thành phố Simferopol, cách vụ nổ kho đạn tại Crưm khoảng 93km về phía Nam. Hiện các tuyến đường sắt tại Dzhankoi đã phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng từ sự cố tại kho đạn dược.

Nga tích lũy tên lửa tại Belarus để chuẩn bị cho cuộc tập kích quy mô lớn

Theo News Week, các hình ảnh vệ tinh của Belarus trong ngày 15/8 cho thấy, một kho vũ khí đang được tích trữ tại sân bay Ziabrovka , cách biên giới với Ukraine khoảng 40km. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc nước này ủng hộ chiến dịch đặc biệt của Nga.

"Có ít nhất 15 đến 60 quả tên lửa sử dụng cho hệ thống S-400 đang được tích trữ. Nga dường như đang chuẩn bị cho một cuộc tập kích lớn trong những tuần tới", trang tin Hajun của Belarus cho biết.

Việt Dũng