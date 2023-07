Theo ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN), các đối tượng lừa đảo thường thuê người khác mở tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, một bộ phận người dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi được các đối tượng lừa đảo “săn đón” trong việc thuê mở tài khoản. Thời gian gần đây, NHNN tiếp nhận nhiều văn bản của cơ quan công an các tỉnh, thành phố điều tra về các vụ án liên quan đến cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng. Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 nghiêm cấm chiếm đoạt trái phép tài khoản. Nhưng việc cho thuê, cho mượn tài khoản lại không được quy định, nên cơ quan chức năng chỉ có thể xử lý hành chính. “Thực tế chỉ bị xử phạt về mặt hành chính thì số tiền họ bị xử phạt cũng lớn hơn rất nhiều so với con số 300.000 – 500.000 đồng họ nhận được từ việc cho thuê tài khoản”, ông Phạm Anh Tuấn nói. Ông Tuấn cảnh báo việc cho mượn, cho thuê tài khoản dẫn đến hình thức lừa đảo, người cho thuê, cho mượn tài khoản không mất tiền. Tuy nhiên, nếu các đối tượng dùng tài khoản đó để đi vay tiền, chắc chắn hậu quả sẽ khôn lường. Do đó, việc ngân hàng có thể tiếp cận Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện xác thực điện tử thì sẽ ngăn chặn được những hành vi lừa đảo, trong đó có những trường hợp như trên. NHNN đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) hoàn thành xác thực hơn 25 triệu thông tin tín dụng khách hàng vay với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc làm sạch dữ liệu khách hàng giúp phục vụ các hoạt động nghiệp vụ của ngành ngân hàng như chấm điểm tín dụng, xác thực khách hàng trực tuyến, xác thực thông tin đa chiều...