Nghệ An: Thừa chỉ tiêu nhưng không có giáo viên ứng tuyển

Chiều (31/8), trao đổi với VietNamNet, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An Đào Công Lợi thông tin, toàn tỉnh còn thiếu hơn 5.000 giáo viên theo định mức quy định.

“Theo số liệu thống kê năm 2020, Nghệ An thiếu khoảng 7.800 giáo viên, tập trung chủ yếu ở cấp học mầm non và giáo viên Tin học, Tiếng Anh cấp tiểu học. Trong năm học này, tỉnh được bổ sung 2.700 chỉ tiêu viên chức giáo dục ( tiểu học 500 chỉ tiêu, mầm non 2.200 chỉ tiêu)”, ông Lợi chia sẻ.

Ông Lợi thông tin thêm, đơn vị sẽ kịp thời phân bổ cho các huyện để tuyển dụng kịp thời trước thềm năm học mới; hy vọng các đợt tiếp theo Chính phủ sẽ tiếp tục phân bổ cho Nghệ An để giảm bớt áp lực thiếu giáo viên như hiện nay.

Học sinh miền núi ở huyện Tương Dương, Nghệ An đang thiếu rất nhiều giáo viên dạy ngoại ngữ và Tin học - Ảnh: Quốc Huy

Nghệ An hiện nay có hơn 1.500 trường học với hơn 800.000 học sinh.

Để bố trí đủ giáo viên cho các cấp học, ngành giáo dục Nghệ An đề ra các giải pháp như tuyển dụng mới giáo viên, hợp đồng thỉnh giảng, biệt phái giáo viên trung học cơ sở từ những trường còn dôi dư đến giảng dạy tại các trường tiểu học còn thiếu, bố trí giáo viên dạy liên trường tiểu học; liên trường trung học cơ sở - tiểu học… Không vì thiếu giáo viên mà cắt xén chương trình, ảnh hưởng tới chất lượng học tập của các em.

Chia sẻ về lý do khan hiếm nguồn giáo viên, ông Lợi cho biết: “Cái khó hiện nay của địa phương là các huyện đang còn chỉ tiêu, tuy nhiên lại không có giáo viên tham gia ứng tuyển. Bên cạnh đó, theo luật mới, chuẩn đào tạo giáo viên được nâng lên nên số đối tượng dự tuyển cũng ít đi”.

Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tương Dương (Nghệ An) Kha Văn Lập cho biết, trên địa bàn đang thiếu gần 40 giáo viên dạy Tiếng Anh và Tin học. Giáo viên ở các môn học khác cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy và học ở từng địa phương.

