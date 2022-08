Theo tính toán của Cảng HKQT Nội Bài, sản lượng bay nội địa dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay sẽ tăng so với ngày thường khoảng 20%. Dự kiến, ngày cao nhất đạt mức 80 ngàn lượt khách/ngày. Tuy nhiên, nếu so với đợt cao điểm bùng nổ của dịp hè vừa qua thì mức sản lượng này vẫn còn thấp hơn khoảng 15%.

Sân bay Nội bài nâng mức độ an ninh lên cấp độ 1 vào dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Thành Công

Để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách, Cảng HKQT Nội Bài khuyến khích hành khách đi phương tiện vận tải công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân đưa đón, hạn chế người thân đưa tiễn.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, đọc kỹ các quy định của hãng hàng không về các yêu cầu vận chuyển; không mang các vật cấm theo quy định của ngành hàng không; viết tên, số điện thoại của mình hoặc các dấu hiệu dễ nhận biết lên hành lý, các thùng xốp, thùng cát-tông để dễ dàng khi nhận lại, đồng thời tránh việc bị khách khác cầm nhầm.

Chủ động lên sớm trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế.

Khuyến khích hành khách làm thủ tục web check-in hoặc tự làm check-in tại các kiosk của hãng hàng không tại nhà ga để giảm thời gian phải xếp hàng vào quầy check-in.

Làm thủ tục check-in xong, hành khách và đặc biệt là khách đi theo đoàn, nhóm đông cần khẩn trương xếp hàng vào cửa kiểm soát an ninh. Khách lưu ý tuân thủ hướng dẫn của nhân viên an ninh, tháo bỏ áo khoác, giày dép, thắt lưng, điện thoại, chìa khóa, các vật dụng kim loại… cho vào khay để qua máy soi chiếu tia X, kiểm tra lại các đồ đạc, tư trang, đảm bảo không để quên tại khu vực soi chiếu an ninh.

Dự kiến lượng hành khách đi/ đến sân bay Nội Bài dịp nghỉ lễ 2/9 sẽ tăng cao hơn ngày thường hơn 20%. Ảnh: Vũ Điệp

Nếu có trục trặc về hành lý phải báo ngay cho nhân viên hãng hàng không hoặc nhân viên phục vụ mặt đất gần nhất.

Tại khu vực tầng 1 Nhà ga hành khách T1 – Cảng HKQT Nội Bài đều bố trí các quầy hành lý thất lạc của các hãng hàng không nhằm giúp hành khách giải quyết các vấn đề về hành lý một cách nhanh nhất. Cụ thể, tại cánh A, B cách ly nội địa đến có 3 quầy hành lý thất lạc gồm của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways; tại sảnh E có 2 quầy hành lý thất lạc của Vietjet Air, Pacific Airlines.

Tìm hiểu kỹ các thông tin quy định khi đi máy bay để tuyệt đối tránh các hành vi vi phạm an ninh trật tự, an toàn, an ninh hàng không, đơn cử là những vụ việc mới nổi gần đây đang được dư luận phản đối mạnh mẽ như đi/đứng/nằm/ngồi lên băng chuyền hành lý; nhảy múa, check in trong khu vực sân đỗ máy bay; mang các vật cấm lên máy…

Tăng tần suất kiểm tra ngẫu nhiên với hành khách

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay chuyên cơ, chuyến bay thương mại đi/đến Nội Bài, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn, không để xảy ra tình huống cháy nổ, phá hoại, khủng bố… dịp Lễ 2/9, Cảng HKQT Nội Bài triển khai nâng mức kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 từ ngày 31/8 - 4/9.

Theo đó, Cảng tăng cường số lượng nhân viên kiểm soát an ninh hàng không tại tất cả các khu vực, đặc biệt tại các khu vực trọng yếu. Đảm bảo 100% hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế, cách ly, lên máy bay.

Hành khách nên hạn chế sử dụng xe cá nhân để giảm ùn tắc khu vực sân bay. Ảnh: Thành Công

Tăng tần suất kiểm tra trực quan ngẫu nhiên đối với hành khách đã qua cổng từ mà không có báo động hay đối với hành lý xách tay, ký gửi qua máy soi mà không có hình ảnh nghi vấn.

Tăng cường tuần tra thường xuyên, liên tục sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh tại khu vực sân đỗ máy bay.

Sở chỉ huy khẩn nguy cứu nạn Nội Bài rà soát hệ thống trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng triển khai các lực lượng cứu hỏa, y tế để đối phó khi có tình huống khẩn nguy, tình huống can thiệp bất hợp pháp xảy ra.