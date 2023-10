Số liệu của Cơ quan Phát triển đô thị Singapore (URA) vừa công bố đầu tháng này cho hay, giá nhà ở tư nhân tại Singapore trong quý III/2023 tăng 0,5% so với quý trước.

Theo EdgeProp, đơn vị chuyên nghiên cứu thị trường và cung cấp dịch vụ bất động sản tại Singapore, mức tăng giá nhà ở tư nhân trong quý III/2023 vẫn thấp hơn đáng kể so với mức tăng trung bình hàng quý là 2,1% ghi nhận vào năm 2022.

Ông Ismail Gafoor, Giám đốc điều hành PropNex Realty, cho biết đà tăng giá nhà ở tư nhân đã chậm lại đáng kể trong những quý gần đây. Điều này cho thấy sự thận trọng của nhà phát triển dự án, người bán lẫn người mua. Các bên tham gia thị trường đang xem xét những tác động của các biện pháp hạ nhiệt nhà ở.

Theo ông Ismail Gafoor, tình hình mua bán nhà ở trầm lắng hơn do tháng 7 âm lịch. Trong quý III/2023, lượng giao dịch bán nhà ở tư nhân giảm 15% so với quý trước với 4.569 giao dịch. So với cùng kỳ, lượng giao dịch quý này cũng thấp hơn 26%.

Giá căn hộ chung cư tại Singapore diễn biến trái chiều khi tăng ở vùng ven nhưng giảm ở vùng lõi trung tâm.

Cùng với đà tăng giá của nhà ở tư nhân, giá căn hộ chung cư không gắn liền với quyền sở hữu tại Singapore cũng có xu hướng đi lên trong quý III/2023.

Cụ thể, giá loại hình căn hộ này ghi nhận mức tăng 2,1%, đây là tín hiệu tích cực so với mức giảm 0,6% trong quý trước.

Tại khu vực ngoài trung tâm (OCR), giá căn hộ tăng cao nhất với mức tăng 5,1% so với quý trước. Tiếp đến là các khu vực trung tâm (RCR), với mức tăng 2,3% so với quý trước.

Theo EdgeProp, giá căn hộ tại các khu vực nói trên tăng chủ yếu đến từ việc các đợt mở bán mới của các dự án.

Cụ thể, khu vực ngoài trung tâm có 598 căn tại dự án Lentor Hills Residences mở bán, 408 căn tại dự án The Myst hay 306 căn mở bán tại dự án LakeGarden Residences.

Tại khu vực trung tâm có 1.008 căn của dự án Grand Dunman và 502 căn của dự án Pinetree Hill được mở bán.

Ngược với làn sóng tăng giá nói trên, giá căn hộ chung cư tại khu vực vùng lõi trung tâm Singapore (CCR) lại giảm 2,6% so với quý trước. Mức giảm này mạnh hơn mức giảm 0,1% của quý trước.

Lam Chern Woon, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và tư vấn tại Edmund Tie, lưu ý rằng phân khúc này vẫn bị “đè nặng” bởi mức thuế cao khi người mua là nhà đầu tư và người nước ngoài. Trong khi đó, cuộc điều tra liên quan đến các hành vi rửa tiền gần đây cũng đã làm giảm tâm lý thị trường trong phân khúc này.

Theo ông Wong Xian Yang, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu Singapore và Đông Nam Á của Cushman & Wakefield đánh giá, so với quý trước, giá nhà ở riêng lẻ tại Singapore trong quý III/2023 được ghi nhận giảm 4,9%. Giá phân khúc nhà ở này đã có sự biến động mạnh khi quý II/2023 tăng 1,1%, đây là quý thứ 8 liên tiếp giá nhà ở riêng lẻ tăng.

“Tuy nhiên, chúng tôi không dự đoán giá nhà đất sẽ giảm kéo dài vì nguồn cung khan hiếm và vẫn được người dân địa phương tìm mua nhiều. Tính từ đầu năm đến nay, giá nhà đất đã tăng 1,8%”, ông Wong Xian Yang phân tích.

Về triển vọng thị trường, đại diện Cushman & Wakefield tin rằng bất chấp lãi suất tăng cao và các biện pháp hạ nhiệt, thị trường nhà ở tư nhân vẫn tiếp tục phát triển. Với tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp và giá nhà ở xã hội bán lại tiếp tục tăng, Cushman & Wakefield dự báo giá nhà ở tư nhân tại Singapore sẽ tăng từ 2% đến 5% trong năm 2023.