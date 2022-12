Nghìn tấn rác đổ giữa rừng Hòa Bình đã được lãnh đạo tỉnh đồng ý

Hơn hai năm, TP Hoà Bình để tồn đọng số lượng rác thải sinh hoạt lên đến hàng trăm nghìn tấn. Vì không thể xử lý số lượng rác nêu trên, chính quyền TP Hoà Bình tập kết rác tại nhiều vị trí thuộc thành phố. Ghi nhận tại các vị trí tập kết rác như đỉnh đồi xóm Can hay khu đất thuộc xã Quang Tiến... cho thấy, việc tập kết rác không được che chắn đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường. Người dân sống gần các khu vực tập kết nêu trên bức xúc vì phải sống trong cảnh ô nhiễm trong thời gian dài. Trong công văn gửi UBND tỉnh, Công an tỉnh Hòa Bình cho thấy: Kết quả xét nghiệm các mẫu nước thu được tại 8 vị trí khác nhau tại khu vực bãi rác xóm Can cho thấy có hàng loạt chỉ số vượt ngưỡng an toàn hàng trăm lần. Công an tỉnh Hoà Bình cho rằng “việc mua bán, chuyển nhượng đất rừng giữa Công ty Hoàng Long và hộ ông Phạm Quỳnh Lâm để thi công bãi rác tạm thời khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng có dấu hiệu vi phạm pháp luật”. Ngày 25/11, Cục Bảo vệ môi trường Miền Bắc (Bộ TN&MT) cử đoàn kiểm tra thực địa tại Hòa Bình sau phản ánh trên báo VietNamNet. Buổi kiểm tra chính thức được tiến hành vào ngày 28/11. Đến nay vẫn chưa công bố kết quả. Đầu tháng 12/2022, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình có thông báo về lịch làm việc với UBND TP Hòa Bình về vấn đề môi trường. Công văn trên nêu rõ, việc kiểm tra nêu trên để "có căn cứ báo cáo Ủy ban kiểm tra Trung ương, đồng thời xác định rõ nguyên nhân trong việc dẫn đến chậm xử lý, giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP Hòa Bình trong thời gian vừa qua".