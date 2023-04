17h30 ngày 15/4, kết thúc cuộc gặp gỡ báo chí tại tòa nhà Rose Garden trên phố Ngọc Khánh, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã trở về khách sạn, sau đó tản bộ sang phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Ông Antony Blinken đã có phút thảnh thơi khi ghé vào quán nhạc Jazz Bình Minh ở số 1 Tràng Tiền, cùng thưởng thức âm nhạc với nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh.

Điều bất ngờ trong buổi tối hôm nay, đó là một bài nhạc Happy Birthday vang lên trong câu lạc bộ sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken bước vào. Ngày mai 16/4 là sinh nhật lần thứ 61 của Ngoại trưởng Mỹ (ông sinh ngày 16/4/1962). Các quan chức và nghệ sĩ, khách mời trong quán đã nâng ly chúc mừng Ngoại trưởng Antony Blinken.

Nghệ sĩ Quyền Văn Minh cùng ban nhạc đã biểu diễn bản kinh điển của nhạc jazz Mỹ là New York, New York và In the Mood cùng một số bản nhạc khác.

Ông Blinken biết chơi guitar, chủ yếu theo dòng nhạc blues và rock. Khi còn trẻ, thỉnh thoảng ông cũng chơi nhạc jazz. Tình yêu âm nhạc của Blinken bắt nguồn từ khi ông còn ở Paris - nơi ông bắt đầu học chơi guitar. Ông thường chơi trong một ban nhạc jazz ở Paris và lên sân khấu biểu diễn.

Ngoại trưởng Antony Blinken cũng từng tham gia một ban nhạc jazz và biểu diễn nhạc của Pink Floyd trong lễ tốt nghiệp trung học của mình. "Patience" và "Lip Service" là tên hai ca khúc do ban nhạc của ông Blinken thể hiện, được đăng tải trên ứng dụng nghe nhạc nổi tiếng toàn cầu Spotify.

Ông Antony Blinken tại trong buổi nghe nhạc jazz tại Bình Minh Jazz Club trên phố Tràng Tiền.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh cùng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại buổi nghe nhạc jazz

Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh đã có những chia sẻ với Ngoại trưởng Mỹ.

Nghệ sĩ Quyền Văn Minh biểu diễn tại Bình Minh Jazz Club.