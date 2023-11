Kênh Mash hôm 19/11 đưa tin, một tòa án ở Siberia của Nga đã tuyên án treo đối với nam bị cáo (48 tuổi) phạm tội hình sự. Trong đó, việc nuôi mèo là một trong những tình tiết giúp bị cáo được giảm án.

Người đàn ông sinh sống ở thành phố Kemerovo thuộc vùng Siberia bị cáo buộc có hành vi côn đồ và sở hữu súng trái phép, sau khi ông ta tấn công một người khác trong lúc say rượu vào tháng 9. Theo báo cáo điều tra, người đàn ông còn dùng súng để đe dọa nạn nhân.

Ảnh minh họa

Sau khi bị bắt, đối tượng đã tỏ ra thành khẩn hợp tác với cơ quan điều tra, thừa nhận tội lỗi và ra hầu tòa. Thẩm phán đã đưa ra các mức án liên quan tới tất cả tội danh mà bị cáo phạm phải. Một số tội có mức án tối đa là 5 năm tù giam.

Cuối cùng, tòa án tuyên án treo với bị cáo khi viện dẫn một số lý do như sức khỏe yếu, thành khẩn hợp tác với các cơ quan chức năng. Một lý do đặc biệt khác là do bị cáo đang nuôi mèo.

Theo truyền thông Nga, đây là lần đầu tiên việc nuôi mèo được xem là tình tiết giúp giảm nhẹ án.