Nhà đầu tư liên tiếp xin rút, các dự án bất động sản nghìn tỷ đồng tìm chủ mới

Mới đây UBND tỉnh Thái Nguyên có quyết định thu hồi, chấm dứt hiệu lực chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc (xã Tân Thái, huyện Đại Từ). Dự án do Công ty cổ phần Flamingo Holding Group đề xuất thực hiện với tổng mức đầu tư kiến khoảng hơn 2.887 tỷ đồng.

Tại quyết định thu hồi trên, UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật...

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch ngỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc

UBND huyện Đại Từ được giao việc thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch của dự án theo quy định; tham mưu, đề xuất phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Liên quan đến dự án này, theo tìm hiểu của PV VietNamNet, trước đó, Flamingo Holding Group đã gửi văn bản xin chấm dứt hoạt động đầu tư dự án này và được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận ngày 30/8.

Được biết, vào giữa tháng 7, doanh nghiệp này đã có báo cáo gửi tỉnh, nêu một số tồn tại, khó khăn là nguyên nhân xác định việc triển khai dự án không khả thi. Các tồn tại, khó khăn như kết quả giải phóng mặt bằng rất thấp không thể thực hiện thủ tục giao đất thực hiện dự án; việc mục tiêu của dự án không gắn với nhu cầu tái định cư của người dân địa phương cũng rất khó khăn trong việc triển khai các thủ tục tiếp theo của dự án…

Đáng chú ý, theo báo cáo của doanh nghiệp, thực trạng vướng mắc giải phóng mặt bằng là do tại dự án xuất hiện một số cá nhân không cư trú tại địa phương thực hiện mua gom đất của người dân để đầu cơ, xây dựng trái phép trên các thửa đất nông nghiệp. Nhà đầu tư mong muốn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng của các cá nhân này nhưng không đạt được kết quả do yêu cầu đơn giá đền bù bất hợp lý (có trường hợp yêu cầu đền bù cao hơn 5 đến 10 lần so với phương án….

Quảng Ninh đấu thầu chọn nhà đầu tư siêu dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn gần 25.000 tỷ đồng

Gần đây, UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định thu hồi gần 240ha gồm đất và đất mặt nước đã cho thuê từ năm 2019 đối với dự án Quần thể sân golf, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp (dự án Monbay Vân Đồn) tại khu vực Ao Tiên, huyện Vân Đồn, do Công ty TNHH HDMon Vân Đồn làm chủ đầu tư.

Lý do thu hồi là HDMon Vân Đồn đã có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động đầu tư vào tháng 2 năm nay. UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định để thu hồi, hủy bỏ Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và thực hiện theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.

Quyết định thu hồi trên còn để triển khai lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án Monbay Vân Đồn tương tác hoạt động du lịch tại khu vực Ao Tiên.

Liên quan đến dự án này, vào tháng 6 vừa qua, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Đầu tư tỉnh Quảng Ninh có thông báo phát hành hồ sơ mời thầu chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn tại huyện Vân Đồn.

Trước đó, tháng 4/2022, Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) đã có quyết định phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án Monbay Vân Đồn.

Theo đó, 2 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ là Công ty Cổ phần Đầu tư HDMon Vân Đồn và liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vạn Phát Hưng - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Xuân Đỉnh.

Thu hồi, ‘khai tử’ loạt dự án

Thời gian qua, nhiều địa phương cũng thu hồi, chấm dứt nhiều dự án do chậm triển khai, thực hiện.

Tại Quảng Ninh, UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 16 ngày 7/1/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Được biết, khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích 6.577m2, tại ngã tư tiếp giáp với đường Hoàng Quốc Việt và Đại lộ Hạ Long Marine (ô đất số 1, lô 21) Khu đô thị Đông Hùng Thắng, thuộc khu Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Theo Quyết định số 16, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Tháng 11/2011, UBND tỉnh có quyết định số 3486, chấp thuận cho Công ty CP Tập đoàn Indevco chia khu đất này thành các ô biệt thự cao cấp.

Quảng Ninh quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định phê duyệt dự án khu biệt thự của Công ty CP Tập đoàn Indevco sau 12 năm được phê duyệt (Ảnh: Khu đất “vàng” của Indevco ở TP Hà Long sau 12 năm phê duyệt vẫn là bãi đất trống đầy cỏ dại/ Báo Xây dựng)

Thế nhưng, dù đã 12 năm trôi qua, kể từ ngày được phê duyệt, khu đất của dự án mặc dù ở vị trí đắc địa, nhưng đến nay vẫn chỉ là bãi đất trống, cỏ dại mọc um tùm, trong khi xung quanh lần lượt mọc lên các dự án cao ốc, khách sạn.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, đến nay đã hơn 12 năm nhưng dự án chưa triển khai thực hiện và quy hoạch không còn phù hợp với định hướng điều chỉnh quy hoạch chung của TP Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; không còn phù hợp quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 xây dựng Trung tâm du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí cao cấp (Phân khu 6) tại các phường: Bãi Cháy, Hùng Thắng, Hà Khẩu.

Tại Vĩnh Phúc, vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đã công khai 4 dự án khu nhà ở, khu đô thị đã thu hồi, chấm dứt hoạt động.

Cụ thể là dự án Khu đô thị Núi Bầu - Khu vực 2, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên do Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Xuân Tiến Hòa Bình làm chủ đầu tư; Dự án Khu nhà ở Hoàng Vương, ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên do Công ty cổ phần Đầu tư số 1 làm chủ đầu tư chậm triển khai; 2 dự án ở thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên nhà đầu tư chấm dứt hoạt động là dự án Khu nhà ở xã hội tại thị trấn Bá Hiến do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Vĩnh Yên làm chủ đầu tư và dự án Khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân và người lao động do Công ty TNHH in điện tử Minh Đức làm chủ đầu tư.

Ngoài 4 dự án khu đô thị, nhà ở trên, Vĩnh Phúc chấp dứt hoạt động với 7 dự án dịch vụ thương mại và sản xuất kinh doanh do nhà đầu tư chấm dứt hoạt động. Gồm dự án Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Vĩnh Phúc, thuộc xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương do Công ty Cổ phần Dịch vụ kho vận Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư;

Dự án Nhà máy sản xuất bao bì cao cấp thuộc xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, do Công ty Cổ phần thảo mộc Nhiệt Đới (tên gọi cũ là Công ty Cổ phần bao bì châu Âu) làm chủ đầu tư; Dự án Xây dựng nhà máy rượu Việt Nam thuộc phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, do Công ty TNHH Hải Phú Ngọc làm chủ đầu tư.

Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Đào tạo nghề lái xe ô tô ở xã Kim Long, huyện Tam Dương do Công ty Cổ phần Đầu tư Hòa Bình làm chủ đầu tư; Dự án Nhà máy xử lý đồ gỗ xuất khẩu ở xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, do Công ty TNHH xây dựng và xuất nhập khẩu Sơn Tùng làm chủ đầu tư;

Dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh khách sạn và nhà hàng ăn uống ở phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên do Công ty Cổ phần Huy Hằng làm chủ đầu tư và Dự án Cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng và kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách đường bộ ở xã Định Trung, TP Vĩnh Yên do Công ty TNHH Việt Linh làm chủ đầu tư.

Tại Hà Nội, UBND TP đã ban hành quyết định thu hồi 4 dự án do các nhà đầu tư 10 năm không triển khai thực hiện hoặc có văn bản đề nghị trả lại, xin dừng thực hiện dự án (gồm: Khu đô thị mới Prime Group; Khu đô thị mới Vinalines, Khu đô thị mới BMC; Khu đô thị mới Việt Á). Riêng đối với dự án khu đô thị mới Vinalines, UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo tạm dừng việc thực hiện quyết định thu hồi 12 tháng do có khiếu nại, kiến nghị của nhà đầu tư.

Tháng 6 vừa qua, UBND tỉnh Hoà Bình có thông báo dừng xem xét việc nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục đầu tư đối với 4 dự án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn FLC, gồm: Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí Yên Thủy (quy mô 704,8ha); Khu trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình (quy mô 19ha); Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Tòng Đậu (khoảng 118ha) và Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí Thung Nai (khoảng 981ha).

Tỉnh này cũng dừng xem xét giải quyết dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Tân Hoàng Minh tại xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc (gần 356ha).

UBND tỉnh Hòa Bình cũng quyết định dừng xem xét việc nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục đầu tư đối với 3 dự án khác gồm: Khu du lịch sinh thái Mường Village Onsen Eco-river (xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi); Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế Hòa Bình Park resort (thị trấn Bo, huyện Kim Bôi); Khu đô thị Apec Golden Valley (khu Lạng và khu Bãi, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi).

