Cụ thể, người tham gia may mắn tại khảo sát “Nhà tuyển dụng yêu thích 2024” do CareerViet thực hiện có cơ hội nhận được những phần quà tặng tri ân giá trị đến từ các nhà tài trợ Masan Consumer, HDBank, Be Group, Gitiho. Các phần quà gồm: 1 tivi LG StandbyMe 27 inch, 2 màn hình Samsung S3, 2 AirPods Pro, 2 máy lọc không khí Xiaomi Air Purifier 4 Pro, 200 bộ quà tặng độc quyền từ nhà tài trợ Masan Consumer trị giá 500.000 VNĐ/bộ, 100.000 bộ 28 mã ưu đãi dịch vụ Be Group trị giá lên đến 1.400.000 VNĐ/bộ, 1.000 khóa học toàn phần từ Gitiho và nhiều e-voucher trị giá 100.000 VNĐ đến từ chương trình.

Hơn 100.000 quà tặng hấp dẫn dành tặng người tham gia khảo sát Nhà tuyển dụng yêu thích 2024

Người tham gia có thể bình chọn cho nhà tuyển dụng mà mình yêu thích vì thương hiệu nhà tuyển dụng nổi bật, mang đến trải nghiệm ứng tuyển tuyệt vời, chỉ với 2 bước:

Bước 1: Truy cập trang chương trình https://careerviet.vn/employerofchoice-survey-2024

Bước 2: Hoàn thành khảo sát và để lại thông tin liên hệ xác thực.

Sau khi hoàn thành khảo sát, người tham gia sẽ nhận ngay bộ 28 mã ưu đãi trị giá lên đến 1,4 triệu đồng khi sử dụng dịch vụ Be. Ngoài ra, những phần quà may mắn, hấp dẫn khác cũng sẽ được trao tặng ngẫu nhiên.

Chương trình "Nhà tuyển dụng yêu thích" (Employer of Choice - EOC) do CareerViet phối hợp với đơn vị nghiên cứu thị trường Amco Việt Nam thực hiện, đã bước sang năm thứ 11 kể từ khi ra mắt vào năm 2013. Đây là một chương trình phi lợi nhuận có quy mô toàn quốc, nhằm ghi nhận những đánh giá từ người lao động về các nhà tuyển dụng, đồng thời phân tích xu hướng thị trường lao động tại Việt Nam được yêu thích trong năm.

Khảo sát “Nhà tuyển dụng yêu thích 2024” không chỉ là nơi lắng nghe ý kiến của người lao động về các yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm làm việc mà còn tổng hợp thông tin quý giá, giúp các doanh nghiệp cải thiện môi trường làm việc và xây dựng chiến lược nhân sự, thương hiệu tuyển dụng hiệu quả. Đối tác phương pháp luận Amco Việt Nam, cùng các đơn vị đồng hành như Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (VNHR) và SAC - Student Associate Center, cũng đóng góp vào sự thành công của chương trình.

Tham gia khảo sát tại trang chương trình chính thức: https://careerviet.vn/employerofchoice-survey-2024

Chương trình "Nhà tuyển dụng yêu thích 2024" vinh danh các nhà tuyển dụng trong nhiều hạng mục khác nhau, như: Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất 2024; Nhà tuyển dụng được yêu thích theo nhóm ngành; Nhà tuyển dụng được nhân viên nội bộ yêu thích; Nhà tuyển dụng mang đến trải nghiệm ứng tuyển ấn tượng; và Nhà tuyển dụng triển vọng.

Các hạng mục vinh danh được phân chia theo quy mô doanh nghiệp lớn và vừa, nhằm đảm bảo tính công bằng trong đánh giá. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại Lễ vinh danh và trên trang web chính thức của chương trình CareerViet.vn.

Vĩnh Phú