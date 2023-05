Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Hamada Yasukazu hôm nay (29/5) đã ra lệnh sẵn sàng đánh chặn bất kỳ tên lửa nào của Triều Tiên được xác định rơi vào lãnh thổ nước này. Ông Hamada cho biết, các tổ hợp Patriot PAC-3 và tàu khu trục Aegis mang tên lửa SM-3 đã được triển khai để đối phó với những nguy cơ tiềm tàng.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nhật Bản được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng thông báo cho Tokyo về kế hoạch phóng vệ tinh do thám bằng tên lửa đẩy từ 31/5 - 11/6. Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokaza, các vụ phóng tên lửa là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sự an toàn của người dân nước này.

Hệ thống phòng không Patriot PAC-3 của Nhật Bản. Ảnh: Kyodo News

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng nói rằng mọi vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, kể cả phóng vệ tinh, đều vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. "Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên kiềm chế. Nhật Bản sẽ hợp tác với các bên liên quan như Mỹ và Hàn Quốc để theo dõi tình hình và phản ứng nếu cần thiết", Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết.

Đầu tháng 4/2023, Triều Tiên đã phóng một tên lửa ra biển khiến cho Nhật Bản phải ban hành cảnh báo khẩn cấp tại Hokkaido. Sạu vụ việc, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã bố trí các tổ hợp phòng không Patriot PAC-3 tại tỉnh Miyako, Ishigaki và quần đảo Yonaguni. Bên cạnh đó, các tàu khu trục Aegis của Lực lượng Phòng vệ Biển (MSDF) cũng tiến hành tuần tra thường xuyên hơn.

Theo Japan Times, các trục hạm Aegis của MSDF đều được trang bị tên lửa đối không SM-3, có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo ở ngoài tầng khí quyển. Trong trường hợp tên lửa SM-3 không thể bắn hạ mục tiêu, hệ thống Patriot PAC-3 với tầm bắn 30km sẽ là tuyến phòng thủ cuối cùng.