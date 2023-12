Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, nên nền nhiệt hôm nay (22/12) ở các tỉnh phía Bắc giảm sâu. Tại đỉnh núi cao, nhiệt độ có thời điểm giảm xuống dưới 2 độ C.

Băng giá phủ trắng nhiều đỉnh núi ở Lào Cai, Yên Bái.

Trống Páo Sang (xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) - ở độ cao trên 1.500m so với mực nước biển, hôm nay đã được bao phủ màu trắng của băng giá.

Băng giá xuất hiện ở Trống Páo Sang từ đêm 21/12, nhưng hôm nay trở nên dày đặc.

Hình ảnh băng tuyết phủ trắng ở La Pán Tẩn. Ảnh: Fanpage Yên Bái

Ảnh: Fanpage Yên Bái

Thời tiết ở thị xã SaPa, nhiệt độ giảm xuống còn 3 độ C, thấp nhất từ đầu mùa đông. Đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá từ trưa nay. Dự báo tình trạng băng giá sẽ tiếp tục kéo dài ở Fansipan.

Đỉnh Fansipan ở điểm cao 2.300m so với mực nước biển xuất hiện băng dày đặc

Lá cây đóng băng ở Sapa.

Các điểm núi cao ở miền Bắc cũng ghi nhận mức nhiệt độ thấp như: Pha Đin (Điện Biên) 3,6 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 4,8 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 3 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) và Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 4,4 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 4 độ C; Thất Khê (Lạng Sơn) 4,1 độ C; TP Lạng Sơn 5 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt rét đậm, rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa-Nghệ An còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/12.

Trong đợt rét đậm, rét hại này ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc có nơi sẽ xuất hiện băng giá và sương muối.