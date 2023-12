Ngày 20/12, đại diện lãnh đạo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 10 ngày tới (20-30/12), không khí lạnh liên tục được tăng cường sẽ tạo ra các loại hình thời tiết khác nhau trên cả nước.

Cụ thể, Bắc Bộ sẽ chuyển khô ráo từ hôm nay (20/12) và có nắng hanh từ ngày mai. Nhiệt độ ban ngày tăng và nhiệt độ ban đêm giảm. Trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Khu vực trung du vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối đến khoảng ngày 25/12.

Thời tiết miền Bắc chuyển rét khô với ngày nắng nhẹ, đêm rét sâu. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và giông; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế từ 20 đến khoảng 24/12 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Bắc trời rét. Từ ngày 22/12, mưa lan vừa, mưa to lan dần xuống khu vực Nam Trung Bộ.

Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa vài nơi, ngày nắng và nhiệt độ khá cao, trời ấm áp trong giai đoạn từ 20-21/12 và từ 25-29/12. Giai đoạn 22-24/12 có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng thời tiết khu vực Hà Nội, sáng sớm 20/12 có thể có mưa nhỏ trước 7h, sau không mưa. Các ngày 21-29/12 rất ít khả năng mưa, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ ban đêm ở mức thấp, phổ biến 13-14 độ trong ngày 20/12 và 10-12 độ trong giai đoạn từ 21-29/12.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Ngoài ra, trong bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết điểm 10 ngày (19-29/12) khu vực TP.HCM của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cho biết, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, đến khoảng ngày 22 và 27/12 được bổ sung thêm. Hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía đông nam Biển Đông và suy yếu dần.

Trên vùng biển phía đông Nam Bộ, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh. Vùng biển phía tây gió Đông Bắc xu hướng tăng dần và đạt cường độ mạnh trong khoảng từ 22-25/12.

Thời tiết TP.HCM thời kỳ này ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô.

Cụ thể về thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày (20-22/12):