Đồng loạt giảm giá, vẫn bán chậm

Hiện tại, tháng 8/2024 trùng với thời điểm tháng Ngâu, hầu hết các hãng xe đều đồng loạt đưa ra những chương trình khuyến mại giảm giá tiền mặt hoặc hỗ trợ từ 50-100% lệ phí trước bạ cho khách hàng. Vì vậy, để giải phóng lượng xe tồn kho được sản xuất từ năm 2023, Suzuki cũng không thể nằm ngoài cuộc chơi bằng cách giảm mạnh giá bán cho nhiều dòng xe.

Doanh số bán hàng thấp là nguyên nhân khiến Suzuki ngừng kinh doanh mẫu Ertiga Hybrid. Ảnh: Suzuki Việt Nam.

Cụ thể, trong tháng 8/2024, mẫu Suzuki Ertiga Hybrid sản xuất năm 2023 đều được hãng giảm giá tới 90 triệu đồng tùy vào từng phiên bản. Nhiều đại lý muốn đẩy nhanh, người mua có thể được hưởng mức giảm lên tới 100 triệu đồng.

Như vậy, so với giá niêm yết lần lượt là 538 triệu đồng (bản MT) và 608 triệu đồng (bản AT), sau giảm giá, mẫu MPV 7 chỗ này sẽ chỉ còn bán giá 449 triệu đồng (MT) và 519 triệu đồng (AT).

Đối thủ của Suzuki Ertiga Hybrid là Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn dù vừa ra mắt bản nâng cấp mới nhưng cũng được giảm giá 20 triệu so với giá niêm yết 489 triệu đồng. Trong khi, mẫu xe bán chạy nhất là Mitsubishi Xpander với giá 560 triệu đồng (MT) và 598 triệu đồng (AT) cũng đang áp dụng chương trình tặng 100% lệ phí trước bạ, tương ứng từ 56-60 triệu đồng.

Tháng 7 vừa qua, chỉ có 19 xe Ertiga Hybrid được bán ra thị trường khiến mẫu xe này lọt vào top 10 xe bán chậm nhất tháng. Doanh số lũy kế 7 tháng của năm 2024 cũng chỉ đạt 1.200 xe, trung bình bán được 171 xe/tháng.

Suzuki XL7 hiện là mẫu xe bán chủ lực của hãng xe Nhật Bản. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Trong khi đó, mẫu Suzuki XL7 đời 2023 được hãng giảm giá khoảng 30 triệu đồng, số lượng cũng không nhiều do các đại lý đã tiến hành đẩy mạnh doanh số của mẫu xe này từ vài tháng trước. Suzuki XL7 hiện là mẫu xe chủ lực bán tốt nhất của hãng với doanh số cộng dồn 7 tháng của năm 2024 là 1.800 xe, tính trung bình bán được 257 xe/tháng.

Tuy nhiên, doanh số của mẫu xe này trong hai tháng 6, 7 vừa qua chỉ bán được lần lượt là 28 xe và 20 xe do tâm lý người dùng chờ đợi phiên bản hybrid mới ra mắt vào cuối tháng 8. Do đó, mẫu này cũng nằm trong top 10 xe bán chậm nhất tháng.

Với Suzuki Swift, mẫu xe này đang bán trên thị trường không có đời 2024 mà chỉ là đời 2023 do từ đầu năm hãng đã không nhập xe về. Hiện tại, mẫu xe hatchback cỡ B này cũng được hãng giảm giá từ 25-30 triệu đồng so với giá niêm yết 560 triệu đồng. Ngay cả khi giảm giá, mức giá này vẫn cao hơn đối thủ Mazda2 hatchback (527-544 triệu đồng).

Nhiều khả năng tới đây Suzuki Swift sẽ chuyển sang nhập khẩu từ Nhật Bản. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Tình hình kinh doanh Suzuki Swift hiện vẫn đang bỏ ngỏ nhưng theo một số nguồn tin chưa chính thức, mẫu xe này sẽ chuyển sang nhập khẩu từ Nhật Bản hoặc Ấn Độ thay vì Thái Lan như trước. Khi đó, giá bán của mẫu xe này chắc chắn sẽ cao hơn và sẽ khó hơn trong việc tiếp cận khách hàng.

Còn Suzuki Ciaz dù có giá bán 535 triệu đồng nhưng thiết kế đơn điệu khiến mẫu xe sedan cỡ B này không thể cạnh tranh được với các đối thủ nặng ký như Toyota Vios, Hyundai Accent. Vì vậy, mẫu xe này luôn nằm trong danh sách top 10 xe bán chậm nhất thị trường. Tính đến thời điểm bị khai tử vào tháng 5/2024, mới chỉ có 8 chiếc Suzuki Ciaz được bán ra thị trường. Hai tháng gần nhất là tháng 6 và 7 không còn xe để bán.

Trong dải sản phẩm của hãng xe Nhật Bản này, chỉ duy nhất mẫu Suzuki Jimny đang không giảm giá. Đây là mẫu xe mới ra mắt vào đầu tháng 4 vừa qua. Sau 3 tháng bán ra, doanh số cộng dồn của mẫu xe SUV cỡ A này đạt 204 xe. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn thuộc top 10 xe bán chậm nhất thị trường.

Các mẫu xe ở cuối chu kỳ, thiếu mới mẻ

Việc doanh số bán hàng thấp, dẫn đến lượng xe tồn kho nhiều của Suzuki chủ yếu đến từ nền kinh tế vẫn chưa phục hồi mạnh, sức mua giảm. Đặc biệt, các mẫu xe của hãng đều đã ở giai đoạn cuối chu kỳ sản phẩm, thiếu sự mới mẻ.

Anh Phạm Khắc Việt, tư vấn bán hàng của đại lý Suzuki Cầu Giấy cho biết: "Việc giảm giá xe đã được Suzuki triển khai từ sau Tết Nguyên đán 2024 và kéo dài liên tục cho đến hiện tại. Trên thực tế, mức giảm giá hiện nay đối với các dòng xe Suzuki không phải quá hấp dẫn, thậm chí còn thấp hơn cả năm ngoái khi mẫu Ertiga hybrid AT 2023 có thời điểm được bán chỉ với giá 470 triệu đồng. Người mua xe cũng không bị mất một đời xe như bây giờ."

Jimny là mẫu xe duy nhất của Suzuki không được ưu đãi giảm giá. Ảnh: Ngô Minh

Ngoài ra, lợi nhuận giảm, xe mới không về, có những đại lý của Suzuki không còn mặn mà với việc bán xe cho hãng. Ví dụ, đại lý Suzuki Cầu Giấy đã ngừng kinh doanh thương hiệu Suzuki và chuyển hướng sang làm cho một thương hiệu khác.

"Với khách hàng, việc ít đại lý bảo dưỡng trong nội thành, hầu hết các đại lý của Suzuki đều ở ven đô khiến người dùng có tâm lý e ngại mua xe hơn", anh Việt cho hay.

Các chuyên gia đánh giá việc giảm giá xe của Suzuki để đẩy hàng tồn kho trong trong giai đoạn này có thể vẫn không hề dễ dàng và khó thuyết phục được khách hàng Việt. Bởi ngoài sự trầm lắng của thị trường ô tô đang khiến cho nhiều hãng xe khác đang phải chạy đua với cuộc chiến giảm giá, bản thân các sản phẩm của Suzuki vốn cũng đã thiếu đi sức hút và tính cạnh tranh so với các đối thủ.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số lũy kế 7 tháng đầu năm 2024 của Suzuki mới đạt 6.736 xe, giảm 26% so với cùng kỳ 2023. Số liệu của VAMA tính đến hết tháng 7/2024, thị phần ô tô của Suzuki chỉ chiếm 4,8%, đứng cuối cùng so với các thương hiệu xe phổ thông khác.

Bạn đang hài lòng hay thất vọng với xế cưng của mình? Hãy chia sẻ bài viết trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!