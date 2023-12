{"article":{"id":"2222074","title":"Nhờ cựu Tổng thống 'làm mối', Thái Bình muốn thu hút nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc","description":"Thái Bình đón đoàn đại diện các bộ, ngành và lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc đến xúc tiến hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, phụ trợ... Đặc biệt đoàn có cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.","contentObject":"<p>Sáng 2/12, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc năm 2023. Điểm đặc biệt, hội nghị có sự tham dự của cựu Tổng thống Hàn Quốc, ông Lee Myung-bak cùng đại diện các bộ, ngành và lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn của nước này.</p>

<p><strong>Thái Bình \"trải thảm đỏ\" mời nhà đầu tư Hàn Quốc</strong></p>

<p>Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - ông Nguyễn Khắc Thận - cho biết, sự kiện quan trọng này mở ra nhiều cơ hội phát triển mới, quan hệ mới trong hợp tác đầu tư giữa Việt Nam - Hàn Quốc nói chung và giữa tỉnh Thái Bình và các đối tác <a href=\"https://vietnamnet.vn/han-quoc-tag5857509766151576852.html\">Hàn Quốc</a> nói riêng.</p>

<p>Những năm qua, Thái Bình được đánh giá là địa phương năng động, có nhiều tiềm năng khác biệt, có lợi thế cạnh tranh; dư địa và cơ hội hợp tác giữa các nhà đầu tư Hàn Quốc và tỉnh Thái Bình còn rất lớn. Tỉnh luôn giành tình cảm đặc biệt và những chính sách thông thoáng nhất để đón các doanh nghiệp Hàn Quốc vào đầu tư.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-thai-binh-xuc-tien-4-1-848.jpeg?width=768&s=pLzGC6NDKJG_3Hcf4oHZKA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-thai-binh-xuc-tien-4-1-848.jpeg?width=1024&s=hiprXHZ-e2_ZRydLXvRhFA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-thai-binh-xuc-tien-4-1-848.jpeg?width=0&s=3L4gK_tBl-k4ynPZrjMWVw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-thai-binh-xuc-tien-4-1-848.jpeg?width=768&s=pLzGC6NDKJG_3Hcf4oHZKA\" alt=\"W-thai-binh-xuc-tien-4-1.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-thai-binh-xuc-tien-4-1-848.jpeg?width=260&s=RdEo-o6qhDjL4bKZc2Jz7w\"></picture>

<figcaption>Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận: \"Tỉnh luôn giành tình cảm đặc biệt và những chính sách thông thoáng nhất để đón các doanh nghiệp Hàn Quốc vào đầu tư\".</figcaption>

</figure>

<p>“Thái Bình cũng là tỉnh có lợi thế về quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp, với 10 khu công nghiệp (trong đó có 4 khu công nghiệp trong khu kinh tế) và 49 cụm công nghiệp trên địa bàn 7 huyện, thành phố; tổng diện tích gần 3.000ha đã giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng, luôn sẵn sàng chào đón nhà đầu tư. Trong đó, nổi bật và hấp dẫn là Khu kinh tế ven biển Thái Bình diện tích 30.583ha, với 22 khu công nghiệp diện tích 8.020ha cùng nhiều cơ chế chính sách ưu đãi”, ông Thận nhấn mạnh.</p>

<p>Ông Thận chia sẻ, Thái Bình mong muốn và trân trọng mời gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đến nghiên cứu, khảo sát cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh trên các lĩnh vực: Công nghiệp công nghệ cao, cơ khí, công nghiệp chế biến, công nghiệp điện tử, cơ khí, phụ trợ; lĩnh vực dược, mỹ phẩm, du lịch...</p>

<p>Tỉnh cam kết sẽ tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng, hấp dẫn; tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư.</p>

<p>Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá, những năm gần đây, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Thái Bình cải thiện rõ rệt; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; lề lối, phong cách làm việc có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực.</p>

<p>Thái Bình với lợi thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực trẻ dồi dào, được đào tạo cơ bản; diện tích đất dành cho phát triển công nghiệp lớn; cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông kết nối liên vùng tiếp tục được đầu tư... Đây là các yếu tố hấp dẫn để các nhà đầu tư Hàn Quốc yên tâm đến với tỉnh.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-thai-binh-xt-3-1-849.jpeg?width=768&s=HiWt0UH5R6t9VlCd4uwz_Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-thai-binh-xt-3-1-849.jpeg?width=1024&s=Q9Z6pFHIoIanbPA98-ba9w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-thai-binh-xt-3-1-849.jpeg?width=0&s=ond5mKvGFwPFPyFkfYDoLg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-thai-binh-xt-3-1-849.jpeg?width=768&s=HiWt0UH5R6t9VlCd4uwz_Q\" alt=\"W-thai-binh-xt-3-1.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-thai-binh-xt-3-1-849.jpeg?width=260&s=bpN0tJxna0OFTJS5Rq0Hcg\"></picture>

<figcaption>Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak: \"Hàn Quốc là người bạn tốt, đối tác tốt và thông gia tốt với Việt Nam\".</figcaption>

</figure>

<p><strong>Hàn Quốc muốn làm người bạn tốt, đối tác tốt với Việt Nam</strong></p>

<p>Dự hội nghị, cựu Tổng thống Lee Myung-bak có nhiều tâm sự xúc động về câu chuyện bằng hữu giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Ông cũng đánh giá cao sự kiện và cách Thái Bình biểu đạt thế mạnh trong đầu tư của mình.</p>

<p>Theo ông Lee Myung-bak, trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, quan hệ hai nước vẫn tiếp tục phát triển. Năm 2022, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên \"Đối tác chiến lược toàn diện\". Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí số 1 về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, với tổng số vốn đạt 80,5 tỷ USD; kim ngạch thương mại đạt 88 tỷ USD tính riêng năm 2022.</p>

<p>Vị Tổng thống thứ 17 của Hàn Quốc nhấn mạnh: \"Hai nước đã trở thành người bạn tốt, đối tác tốt và thông gia tốt của nhau. Hiện vẫn còn rất nhiều dư địa, tiềm năng để hai bên hợp tác, tương trợ và cùng nhau phát triển. Cần xây dựng quan hệ này như xây dựng một \"cuộc tình\" sâu sắc, bền chặt\".</p>

<p>\"Tôi đánh giá rất cao mô hình Korea Desk Thái Bình. Đây là mô hình thúc đẩy và hỗ trợ đầu tư từ Hàn Quốc rất hiệu quả và mang lại nhiều kết quả tích cực trong việc thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Hàn Quốc. Qua đó, nâng cao sự hấp dẫn của Thái Bình trong mắt các doanh nghiệp bản địa của Hàn Quốc ” ông Lee Myung-bak khẳng định.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-thai-binh-xt-1-1-850.jpeg?width=768&s=J4O6Y-Z4cV4W2mdgmQwjlA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-thai-binh-xt-1-1-850.jpeg?width=1024&s=26ozUV9eDt2Mz5YdErP5Lw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-thai-binh-xt-1-1-850.jpeg?width=0&s=9ZCJ1IbmPr47DacWr3JZ4w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-thai-binh-xt-1-1-850.jpeg?width=768&s=J4O6Y-Z4cV4W2mdgmQwjlA\" alt=\"W-thai-binh-xt-1-1.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-thai-binh-xt-1-1-850.jpeg?width=260&s=wY9fGx2rihzd-rp65EsrtQ\"></picture>

<figcaption>Trao chứng nhận đầu tư cho 3 dự án lớn của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thái Bình.</figcaption>

</figure>

<p>Đáp lời, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Ngô Đông Hải mong muốn tiếp tục được vun đắp cho “mối lương duyên” tốt đẹp giữa địa phương và giới đầu tư Hàn Quốc.</p>

<p>Thái Bình mong muốn cựu Tổng thống Lee Myung-bak sẽ truyền đi thông điệp về một vùng đất năng động, cởi mở, giàu dư địa đầu tư đến các doanh nghiệp Hàn Quốc. Qua đó cộng đồng đầu tư Hàn Quốc sẽ muốn kết duyên với Thái Bình bằng những dự án đầu tư lớn trên nhiều lĩnh vực.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ong-ngo-dong-hai-875.jpg?width=768&s=7SsAaIw77bBi-BdvF2g3og\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ong-ngo-dong-hai-875.jpg?width=1024&s=2k00e9rGCdZLnfj2ms4Ing\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ong-ngo-dong-hai-875.jpg?width=0&s=nML6BI3NT0DGbuRx_3xoJA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ong-ngo-dong-hai-875.jpg?width=768&s=7SsAaIw77bBi-BdvF2g3og\" alt=\"ông Ngô Đông Hải.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ong-ngo-dong-hai-875.jpg?width=260&s=fH-I_6hs9JQ1Y2rUr85VdQ\"></picture>

<figcaption>Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Ngô Đông Hải </figcaption>

</figure>

<p>Đối với tỉnh Thái Bình, Hàn Quốc luôn là đối tác tin cậy, quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Thông qua hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thái Bình mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu hơn với doanh nghiệp Hàn Quốc trên 3 lĩnh vực lớn: Đầu tư - thương mại - du lịch, tạo tiền đề quan trọng cho sự gắn bó lâu dài của hai bên. </p>

<p>Đến nay, có 27 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Thái Bình.</p>

<p>Cũng trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Thái Bình đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án, trị giá 130 triệu USD của các nhà đầu tư Hàn Quốc. Nhân dịp này, các địa phương và doanh nghiệp của Thái Bình và Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, đầu tư, giáo dục, thương mại...</p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701516613466\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2212825\"><a href=\"/nghe-an-but-toc-vuon-len-top-dau-thu-hut-von-nuoc-ngoai-2212825.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/9/nghe-an-but-toc-vuon-len-top-dau-thu-hut-von-nuoc-ngoai-437.jpg?width=0&s=sOW2pS3c_QtEuuky1ohSsA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/9/nghe-an-but-toc-vuon-len-top-dau-thu-hut-von-nuoc-ngoai-437.jpg?width=260&s=xloP_pXtXTblvl8RMJmVRg\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/nghe-an-but-toc-vuon-len-top-dau-thu-hut-von-nuoc-ngoai-2212825.html\">Nghệ An bứt tốc, vươn lên top đầu thu hút vốn nước ngoài</a><span class=\"summary__content-desc\">Từ chỗ liên tục đứng thứ 20 trở lên trong thu hút đầu tư nước ngoài, 2 năm gần đây, Nghệ An đã vươn lên top đầu với dấu mốc vượt 1 tỷ USD.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/nho-cuu-tong-thong-lam-moi-thai-binh-muon-thu-hut-nhieu-nha-dau-tu-han-quoc-2222074.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nho-cuu-tong-thong-lam-moi-thai-binh-muon-thu-hut-nhieu-nha-dau-tu-han-quoc-846.jpeg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nho-cuu-tong-thong-lam-moi-thai-binh-muon-thu-hut-nhieu-nha-dau-tu-han-quoc-847.jpeg","updatedDate":"2023-12-02T21:04:50","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"02/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2222079","title":"Bản tin kinh tế 2/12: Thanh tra cấp 'room' tín dụng; quy định mới về trái phiếu","description":"Quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ; thanh tra điều hành tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước; \"ém\" báo cáo tài chính 3 năm, doanh nghiệp sẽ bị đình chỉ giao dịch cổ phiếu;... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-2-12-thanh-tra-cap-room-tin-dung-quy-dinh-moi-ve-trai-phieu-2222079.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ban-tin-kinh-te-212-thanh-tra-cap-room-tin-dung-quy-dinh-moi-ve-trai-phieu-699.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T18:15:20","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222090","title":"Thêm 2 dự án thành phần đường dây 'cứu điện' cho miền Bắc được duyệt","description":"2 dự án thành phần thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 vừa được Chính phủ duyệt chủ trương đầu tư và nhà đầu tư, tạo điều kiện cho việc cấp điện cho miền Bắc sau khi hoàn thành.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/them-du-an-thanh-phan-duong-day-500kv-mach-3-duoc-duyet-2222090.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/them-2-du-an-thanh-phan-duong-day-cuu-dien-cho-mien-bac-duoc-duyet-694.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T18:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221803","title":"Tháng 12 phải hoàn thành việc xuất hoá đơn điện tử theo từng lần bán xăng dầu","description":"Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và các cơ quan, ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc xuất hoá đơn điện tử theo từng lần bán xăng dầu.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-yeu-cau-tang-cuong-kiem-tra-viec-xuat-hoa-don-tung-lan-ban-xang-dau-2221803.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thang-12-phai-hoan-thanh-viec-xuat-hoa-don-dien-tu-theo-tung-lan-ban-xang-dau-1440.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T22:43:23","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221789","title":"Bản tin kinh tế 1/12: Bơm vốn cho nền kinh tế; thu, chi ngân sách năm 2024 giảm","description":"Phó Thủ tướng đề nghị các ngân hàng bơm vốn cho nền kinh tế; năm 2024, giảm thu, chi ngân sách Trung ương; gợi ý chia Trung du miền núi phía Bắc thành 4 tiểu vùng phát triển kinh tế... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-1-12-bom-von-cho-nen-kinh-te-thu-chi-ngan-sach-nam-2024-giam-2221789.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ban-tin-kinh-te-112-bom-von-cho-nen-kinh-te-thu-chi-ngan-sach-nam-2024-giam-1341.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:40:14","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221718","title":"Việt Nam sẵn sàng thu hút vốn đầu tư nước ngoài","description":"Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam \"ba sẵn sàng\" trong thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-san-sang-thu-hut-von-dau-tu-nuoc-ngoai-2221718.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/viet-nam-san-sang-thu-hut-von-dau-tu-nuoc-ngoai-1157.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:13:45","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221762","title":"Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc giúp chủ động kiến tạo phát triển","description":"Vùng Trung du và miền núi phía Bắc là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc có ý nghĩa quan trọng, giúp “mở đường”, chủ động kiến tạo phát triển.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quy-hoach-vung-trung-du-va-mien-nui-phia-bac-giup-chu-dong-kien-tao-phat-trien-2221762.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quy-hoach-vung-trung-du-va-mien-nui-phia-bac-giup-chu-dong-kien-tao-phat-trien-1247.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221576","title":"Khu kinh tế ven biển trở thành trụ cột phát triển của các địa phương","description":"Nhiều khu kinh tế ven biển thực sự trợ thành trụ cột và có đóng góp lớn tới phát triển kinh tế của địa phương như Nghi Sơn, Đình Vũ - Cát Hải, Vũng Áng, Chu Lai, Dung Quất, Phú Quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khu-kinh-te-ven-bien-tro-thanh-tru-cot-phat-trien-cua-cac-dia-phuong-2221576.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/khu-kinh-te-ven-bien-tro-thanh-tru-cot-phat-trien-cua-cac-dia-phuong-770.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:14:11","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221077","title":"Kinh tế biển giúp Quảng Nam, Quảng Ngãi phát triển bền vững","description":"Quảng Nam, Quảng Ngãi đang đẩy mạnh phát triển kinh tế biển. Đây được xem con đường đúng đắn, khởi sắc giúp kinh tế hai tỉnh này phát triển, đúng hướng.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kinh-te-bien-giup-quang-nam-quang-ngai-phat-trien-ben-vung-2221077.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kinh-te-bien-giup-quang-nam-quang-ngai-phat-trien-ben-vung-132.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:32:47","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221318","title":"Bản tin kinh tế 30/11: 'Chỉnh' room tín dụng; nhà đầu tư mới vào công ty bầu Đức","description":"Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng giữa các ngân hàng; Hoàng Anh Gia Lai xuất hiện nhà đầu tư mới; thu hồi dự án 2.300 tỷ đồng tai tiếng của FLC ở Thanh Hóa... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-30-11-noi-room-tin-dung-nha-dau-tu-moi-vao-cong-ty-bau-duc-2221318.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ban-tin-kinh-te-3011-chinh-room-tin-dung-nha-dau-tu-moi-vao-cong-ty-bau-duc-1356.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:39:55","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221276","title":"Nhà đầu tư 'quen mặt' trúng thầu dự án Sân bay Quảng Trị gần 6.000 tỷ","description":"Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T và Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 là hai nhà thầu vừa được ký quyết định phê duyệt thi công Sân bay Quảng Trị.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-dau-tu-quen-mat-trung-thau-du-an-san-bay-quang-tri-gan-6-000-ty-2221276.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nha-dau-tu-quen-mat-trung-thau-du-an-san-bay-quang-tri-gan-6000-ty-1353.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:34:21","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221196","title":"Tăng trưởng xanh là chìa khóa để phát triển bền vững","description":"Tăng trưởng xanh hướng tới sự thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội không chỉ là lựa chọn tất yếu, mà còn là cơ hội để Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tang-truong-xanh-la-chia-khoa-de-phat-trien-ben-vung-2221196.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/tang-truong-xanh-la-chia-khoa-de-phat-trien-ben-vung-1166.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T17:57:25","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221263","title":"Vì sao Điện gió Khe Sanh đàm phán cơ cấu cổ phần với nhà đầu tư ngoại?","description":"Chủ đầu tư dự án điện gió Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) đang đàm phán và có kế hoạch cơ cấu cổ phần cùng nhà đầu tư Hồng Kông để hợp tác quản lý vận hành nhằm tối ưu hiệu quả và tuổi thọ dự án.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vi-sao-dien-gio-khe-sanh-dam-phan-co-cau-co-phan-voi-nha-dau-tu-ngoai-2221263.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/vi-sao-dien-gio-khe-sanh-dam-phan-co-cau-co-phan-voi-nha-dau-tu-ngoai-1105.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T17:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221100","title":"Quảng Ninh vững vàng vị trí quán quân thu hút FDI","description":"Trong 11 tháng 2023, tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tiếp tục sôi động. Đứng đầu bảng xếp hạng với gần 3,11 tỷ USD vốn đầu tư đăng ký, Quảng Ninh là \"ngôi sao sáng\" và động lực mạnh mẽ đằng sau sự phát triển đa chiều của kinh tế Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-vung-vang-vi-tri-quan-quan-thu-hut-fdi-2221100.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/quang-ninh-vung-vang-vi-tri-quan-quan-thu-hut-fdi-697.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T11:39:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220962","title":"Lý do một dự án điện gió muốn nhượng cổ phần cho đối tác Hồng Kông","description":"Dự án điện gió Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) đang đàm phán và có kế hoạch chuyển nhượng một phần cổ phần cho nhà đầu tư Hồng Kông (Trung Quốc) để hợp tác quản lý vận hành nhằm tối ưu hiệu quả và tuổi thọ dự án.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ly-do-mot-du-an-dien-gio-muon-nhuong-co-phan-cho-doi-tac-hong-kong-2220962.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ly-do-du-an-dien-gio-muon-nhuong-co-phan-cho-doi-tac-hong-kong-304.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220854","title":"Bản tin kinh tế 29/11: Áp thuế tối thiểu toàn cầu; giảm thuế VAT tới 30/6/2024","description":"Việt Nam chính thức áp thuế tối thiểu toàn cầu từ 1/1/2024; Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế VAT đến giữa năm 2024; Chủ tịch Quốc hội nêu lý do chưa thông qua Luật Đất đai; chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-29-11-ap-thue-toi-thieu-toan-cau-giam-thue-vat-toi-30-6-2024-2220854.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/ban-tin-kinh-te-2911-ap-thue-toi-thieu-toan-cau-giam-thue-vat-toi-3062024-1331.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T19:40:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220566","title":"Thành lập Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam","description":"Bộ Nội vụ vừa Quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-lap-hiep-hoi-nganh-hang-lua-gao-viet-nam-2220566.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/thanh-lap-hiep-hoi-nganh-hang-lua-gao-viet-nam-448.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T09:53:13","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221025","title":"Quảng Ninh hỗ trợ doanh nghiệp ‘ra biển lớn’ qua thương mại điện tử","description":"Tỉnh Quảng Ninh đã tích cực tổ chức nhiều chương trình tập huấn, hội nghị, toạ đàm chia sẻ cơ chế, chính sách phát triển kinh tế biên mậu… hỗ trợ doanh nghiệp có kỹ năng, kiến thức để tham gia các hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-ho-tro-doanh-nghiep-ra-bien-lon-qua-thuong-mai-dien-tu-2221025.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/quang-ninh-ho-tro-doanh-nghiep-ra-bien-lon-qua-thuong-mai-dien-tu-411.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T09:34:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220450","title":"Những con số ấn tượng trong hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản","description":"Ngày 21/9/1973, Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao trong lễ ký kết tại Paris, Pháp. 50 năm qua, hai nước trở thành đối tác kinh tế quan trọng của nhau. Trong đó, Nhật Bản cung cấp vốn vay lớn nhất cho Việt Nam.","displayType":8,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":8,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-con-so-an-tuong-trong-hop-tac-kinh-te-viet-nam-nhat-ban-2220450.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/quan-he-kinh-te-viet-nam-nhat-ban-nhung-dau-moc-tren-chang-duong-lich-su-1475.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T06:15:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/infographic.svg","avatarIconPosition":5,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000R"},{"id":"2220301","title":"Các tỉnh miền Trung ráo riết gỡ ‘thẻ vàng’ IUU","description":"Việc Việt Nam bị cảnh báo ‘thẻ vàng’ đối với sản phẩm thủy sản khai thác đã gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế. Để gỡ ‘thẻ vàng’ IUU, nhiều tỉnh miền Trung đã có những giải pháp ráo riết.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-tinh-mien-trung-rao-riet-go-the-vang-iuu-2220301.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/cac-tinh-mien-trung-rao-riet-go-the-vang-iuu-1356.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T20:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220427","title":"Bản tin kinh tế 28/11: Tiền cọc tối đa 5% giá bán; BĐS thưởng Tết thấp kỷ lục","description":"Chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền cọc không quá 5% giá bán; doanh nghiệp bất động sản thưởng Tết thấp chưa từng có; thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-28-11-tien-coc-toi-da-5-gia-ban-bds-thuong-tet-thap-ky-luc-2220427.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/ban-tin-kinh-te-2811-tien-coc-toi-da-5-gia-ban-bds-thuong-tet-thap-ky-luc-1299.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T19:22:30","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220365","title":"Nam Định đạt mức tăng trưởng lịch sử","description":"Tổng sản phẩm GRDP năm 2023 của Nam Định tăng 10,19% so với năm 2022, đây cũng là lần đầu tiên GRDP của tỉnh này đạt mức tăng trưởng hai con số.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh doanh","detailUrl":"/kinh-doanh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-dinh-dat-muc-tang-truong-lich-su-2220365.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/nam-dinh-dat-muc-tang-truong-lich-su-1195.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T17:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220367","title":"11 tháng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng gần 15%","description":"Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 11 tháng đạt gần 29 tỷ USD, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/11-thang-thu-hut-von-dau-tu-nuoc-ngoai-tang-gan-15-2220367.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/11-thang-thu-hut-von-dau-tu-nuoc-ngoai-tang-gan-15-1167.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T17:51:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220292","title":"Nguồn lực đặc biệt phát triển hạ tầng kinh tế xã hội miền núi hải đảo Quảng Ninh","description":"Để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, năm 2023 Quảng Ninh triển khai 101 dự án đầu tư hạ tầng thiết yếu do ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội ở vùng nông thôn, miền núi.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguon-luc-dac-biet-phat-trien-ha-tang-kinh-te-xa-hoi-mien-nui-hai-dao-quang-ninh-2220292.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/nguon-luc-dac-biet-phat-trien-ha-tang-kinh-te-xa-hoi-mien-nui-hai-dao-quang-ninh-811.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T14:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220375","title":"Tăng trưởng GRDP Quảng Ninh ước đạt 11,03%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng","description":"Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, năm 2023 Quảng Ninh hoàn thành và vượt 12/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giữ vững đà tăng trưởng trên 2 con số ổn định trong 9 năm liên tục (2015 - 2023); GRDP ước đạt 11,03%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tang-truong-grdp-quang-ninh-uoc-dat-11-03-dung-dau-khu-vuc-dong-bang-song-hong-2220375.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/tang-truong-grdp-quang-ninh-uoc-dat-1103-dung-dau-khu-vuc-dong-bang-song-hong-1072.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T14:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220125","title":"Trên 1 triệu hộ nông dân miền Tây tham gia trồng lúa chất lượng cao","description":"Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định phê duyệt Đề án \"Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030\".","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tren-1-trieu-ho-nong-dan-mien-tay-tham-gia-trong-lua-chat-luong-cao-2220125.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/tren-1-trieu-ho-nong-dan-mien-tay-tham-gia-trong-lua-chat-luong-cao-537.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T11:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa