Những người khỏe mạnh nhất thế giới ăn gì

Bác sĩ Steven R. Bowers và vợ của ông - Elizabeth Shimer Bowers là đồng tác giả của cuốn sách Secrets of the World’s Healthiest People (tạm dịch: Bí mật của những người khỏe mạnh nhất thế giới).

Họ đã theo dõi các hoạt náo viên 70 tuổi, vận động viên nhảy dù 80 tuổi, vận động viên chạy nước rút kỷ lục thế giới 90 tuổi và hàng chục người khỏe mạnh bất chấp tuổi tác khác để tìm hiểu về chế độ ăn.

Dưới đây là loạt thực phẩm, gia vị và đồ uống mà những người được phỏng vấn nhắc đến nhiều nhất.

Các loại hạt

Những người sống thọ có thói quen ăn các loại hạt giàu dinh dưỡng. Ảnh: Maddi Bazzocco/Unsplash.

Hạnh nhân: Hạnh nhân giàu chất béo lành mạnh, chất xơ và protein. Không chỉ để ăn vặt, hạnh nhân có thể được cắt nhỏ làm lớp phủ cho bột yến mạch hoặc sữa chua. Ngoài ra, bạn có thể thêm vào công thức làm bánh nướng xốp hoặc sử dụng bột hạnh nhân thay cho bột thông thường trong bánh kếp.

Hạt chia: Lợi ích sức khỏe của hạt chia là rất lớn, bao gồm hỗ trợ tiêu hóa, giúp xương chắc khỏe và giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh.

Đậu: Các loại đậu chứa nhiều chất xơ, đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng. Chúng cũng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, cải thiện cholesterol và tăng cường sức khỏe tổng thể của đường ruột.

Các loại rau, củ, quả

Rau củ quả giúp cân bằng dinh dưỡng. Ảnh: Jacopo Maia/Unsplash.

Bông cải xanh: Loại rau cải này là nguồn giàu chất dinh dưỡng thiết yếu bao gồm chất xơ, folate và canxi có lợi cho sức khỏe. Bông cải xanh này tốt hơn khi hấp với dầu olive nguyên chất và ăn cùng thực phẩm giàu vitamin C như cà chua để hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng.

Rau chân vịt: Rau bina giàu kali, magie, sắt, canxi và vitamin B6, B9, E, C và K.

Quả bơ: Trái bơ có nhiều kali hơn một quả chuối. Bơ rất giàu chất béo không bão hòa đơn, tốt cho tim và vòng eo. Hàm lượng chất xơ lớn cũng có tác dụng ức chế cơn đói. Bánh mì nướng bơ hay sinh tố bơ là một số gợi ý ẩm thực lành mạnh.

Quả mọng: Kari Dugan gần 60 tuổi nhưng có năng lượng, cơ thể và sức khỏe như một người trẻ hơn nhiều. "Ăn quả việt quất là điều duy nhất tôi làm hàng ngày", bà cho biết. Hãy thử chế biến quả việt quất với một chút maple syrup (syrup cây phong) và đổ lên bánh kếp hoặc bánh quế.

Anh đào chua: Loại quả này chứa các hợp chất chống viêm, giúp tăng cường sức khỏe não bộ, giảm căng thẳng và giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

Gia vị

Gừng, tỏi, nghệ là những gia vị quen thuộc và tốt cho sức khỏe. Ảnh: Ratul Ghosh/Unsplash.

Quế: Nó có thể giúp giảm lượng đường trong máu và giảm viêm. Ngoài ra, quế là thành phần tuyệt vời để tạo hương vị cho cà phê của bạn mà không cần thêm đường.

Tỏi: Hoạt chất allicin giúp giữ mức cholesterol thấp, bảo vệ tế bào của bạn khỏi bị hư hại do oxy hóa, đồng thời bình thường hóa huyết áp và lượng đường trong máu. Steven R. Bowers, đồng tác giả cuốn sách Secrets of the World’s Healthiest People, cho biết tỏi sống, băm nhỏ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhất.

Gừng: Trong một nghiên cứu với trên 261 người bị thoái hóa khớp gối, những người dùng chiết xuất gừng hai lần/ngày cần ít thuốc giảm đau hơn so với người không sử dụng gừng. Gừng cũng làm giảm cholesterol, giúp ngăn ngừa cục máu đông và kiểm soát lượng đường trong máu ở người mắc bệnh tiểu đường type 2.

Nghệ: Loại gia vị kỳ diệu màu vàng sáng này là phương thuốc tự nhiên cổ xưa được sử dụng cho nhiều tình trạng, bao gồm viêm khớp, các vấn đề về tiêu hóa, viêm nhiễm, đau đầu, tiểu đường và rối loạn tự miễn dịch.

Thêm một chút bột nghệ vào ly cà phê nóng hoặc đá của bạn hay trộn bột nghệ với đậu gà để tạo ra món khai vị ngon miệng.

Tiêu đen: Hạt tiêu đen có tác dụng hỗ trợ sức khỏe mạnh mẽ. Ngoài vai trò là chất chống oxy hóa và kháng khuẩn, loại gia vị này còn giúp giảm cân vì nó kích thích sự phân hủy của các tế bào mỡ.

Mật ong: Mật ong giàu chất chống oxy hóa. Đây cũng là chất thay thế đường tuyệt vời trong sinh tố, bột yến mạch, nước sốt hoặc đồ uống.

Thực phẩm lên men

Sữa chua, dưa cải muối chứa vi khuẩn có lợi, giúp cải thiện đường ruột, tăng miễn dịch và dễ tiêu hóa. Ảnh: Brooke Lark/Unsplash.

Sữa chua: Murray Grossan đã không bị cảm lạnh trong 10 năm. Ông cho rằng việc có được sức khỏe ổn định một phần là nhờ sữa chua mà ông ăn hàng ngày.

Sữa chua chứa vi khuẩn sống duy trì sự cân bằng cần thiết của hệ vi sinh vật trong ruột. Các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu khả năng của men vi sinh trong sữa chua và các thực phẩm lên men khác để điều trị một loạt bệnh, từ eczema đến viêm ruột.

"Các vi khuẩn sống trong sữa chua tương tác với các vi khuẩn trong ruột của chúng ta. 100.000 tỷ vi khuẩn này tạo ra các loại vitamin như B6, B12 và K2. Chúng giúp chống lại các vi khuẩn xấu như Escherichia coli và Salmonella, đồng thời duy trì hoạt động của ruột (yếu tố quan trọng đối với con người khi có tuổi)", tác giả Steven R. Bowerschia sẻ.

Dưa muối: Dưa chua và các thực phẩm lên men khác như kim chi, dưa cải bắp chứa nhiều men vi sinh, vi khuẩn tốt cho đường ruột, tác động tích cực đến chức năng miễn dịch, tâm trạng, tiêu hóa và thậm chí cả cân nặng của bạn.

Chất protein

Cho đến lúc qua đời, Charles Eugster (97 tuổi, nha sĩ người Anh gốc Thụy Sĩ và là vận động viên nước rút) trông giống như một vận động viên thể hình. Bí quyết của ông ấy là uống protein shake (sinh tố protein) sau mỗi buổi tập.

"Để rèn luyện cơ bắp, bạn cần rất nhiều protein. Khi về già, quá trình tổng hợp protein của bạn giảm đi. Vì vậy, bổ sung protein là cách tốt để duy trì sức khỏe", Charles nói với các tác giả của Secrets of the World’s Healthiest People trước khi qua đời.

Cá hồi: Protein trong cá hồi là một trong những thành phần giúp thành lập và phục hồi tất cả các tế bào trong cơ thể, đặc biệt là phần mô của cơ bắp.

Không chỉ giàu protein, cá hồi chứa nhiều omega-3, một trong những dưỡng chất quan trọng cho sự trao đổi chất. Axit béo omega-3 trong cá đồng thời có tính chất chống viêm.

Cá hồi tạo nên món ăn độc lập tuyệt vời cũng như dễ dàng kết hợp trong bất kỳ món salad nào.

Trứng: Trứng tốt cho mắt, não và vòng eo của bạn. Hàm lượng protein và nhiều chất dinh dưỡng trong mỗi quả trứng cũng giúp bạn nhanh no.

Thức uống

Trà và cà phê là những thức uống giúp cải thiện tinh thần. Ảnh: Joanna Kosinska/Unsplash.

Trà: Mọi người trên toàn thế giới đã nhâm nhi trà hàng nghìn năm vì nhiều lợi ích sức khỏe mà nó mang lại. Trà giúp thư giãn cơ bắp, làm dịu các vấn đề về dạ dày và thậm chí có thể giúp bạn sống lâu hơn.

Cà phê: Ngoài việc giúp bạn tỉnh táo, cà phê góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và một số bệnh ung thư.

