Nhiều người dân thiếu cảnh giác, quên khóa cửa

Đầu tháng 8/2023, do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần, đối tượng Nguyễn Minh Đức (22 tuổi, quê ở Kiến Xương, Thái Bình) nảy sinh ý định cướp tài sản. Rạng sáng 3/8, lợi dụng việc chị H.T. (31 tuổi, ở Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội) đi ngủ quên khóa cửa, nghi phạm Đức đã lẻn vào phòng để khống chế, nhét khăn vào miệng, bịt mắt, trói tay, dùng dao đe dọa chị T. yêu cầu đưa tài sản.

Sau đó, Đức lấy được 1 điện thoại iPhone 8 Plus và 500.000 đồng của nạn nhân.

Trong quá trình khống chế chị T., nghi phạm còn quay chụp lại các hình ảnh nhạy cảm của chị T., đe dọa nạn nhân nếu báo công an sẽ tung hình ảnh này lên mạng xã hội. Tuy nhiên sau đó, nạn nhân đã trình báo cơ quan công an về vụ việc.

Nhận được thông tin, công an vào cuộc điều tra, truy xét và bắt được Nguyễn Minh Đức vào giữa tháng 8. Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Đức về tội cướp tài sản.

Mới đây, dư luận cũng xôn xao trước vụ kẻ gian vào nhà, cướp điện thoại trên tay cháu bé 5 tuổi lúc rạng sáng.

Theo lãnh đạo Công an huyện Ba Vì (Hà Nội), thời điểm xảy ra vụ án vào lúc rạng sáng, nhân chứng trực tiếp chỉ là cháu bé 5 tuổi, xung quanh hiện trường lại không có camera an ninh, gây khó khăn cho công tác điều tra. Mặt khác, các gia đình đã rất sơ hở khi đi ngủ, có cửa ngách nhưng không khóa, nhà giáp với đường liên thôn, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng, hoạt động trộm cắp tài sản.

Hai nghi phạm bị Công an huyện Ba Vì bắt. Ảnh: CACC

Tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn, lực lượng chức năng nắm được thông tin ngày 28/7, có 2 nam thanh niên là bạn quen biết của con trai ông Phùng V.T. (ở xã Sơn Đà, huyện Ba Vì) đến nhà ông T. xin ngủ nhờ một đêm sau đó bỏ đi.

Công an xác định 2 thanh niên trên là Trần Tự Quyết (SN 2006, ở TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Đức Thắng (SN 2006, ở xã Minh Quang, huyện Ba Vì). Cả 2 thanh niên này đều đã bỏ học, nghiện game, bố mẹ đi làm ăn xa nên không có ai quản lý, giáo dục.

Khi xác minh, Quyết và Thắng không có mặt tại địa phương và không liên lạc với gia đình, người thân. Đến ngày 14/8, công an nhận được thông tin 2 đối tượng này đang ở địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Công an đã tổ chức triển khai lực lượng rà soát tại các quán Internet trên địa bàn các phường Hoàng Liệt, Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai). Đến khoảng 17h ngày 14/8, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên đang đi bộ lang thang tại khu vực hồ Linh Đàm nên đưa về trụ sở cơ quan công an để xác minh, làm rõ.

Lúc này, 2 đối tượng khai nhận, do nghiện game, không có tiền tiêu xài nên tối 28/7 đến nhà bạn (con trai ông Phùng V.T.) xin ngủ lại. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy không thấy ai ở nhà, 2 đối tượng liền trộm điện thoại của bạn, bán được 1,5 triệu đồng rồi dùng đổ xăng và chơi điện tử.

Đến tối 3/8, Quyết và Thắng trở lại nhà ông Phùng V.T., trèo tường đột nhập vào nhà bằng lối cửa sau không có khóa. Thấy ông T. đang ngủ, Thắng liền lấy trộm điện thoại của ông này và lục tủ quần áo trộm cắp số tiền khoảng 800.000 đồng.

Khi ra ngoài, 2 đối tượng phát hiện nhà bà S. ở kế bên có cháu nhỏ đang xem phim qua điện thoại. Thấy vậy, Quyết ra ngoài lấy xe máy chờ sẵn còn Thắng đi vào nhà bà S., rút bỏ ổ cắm quạt điện nơi cháu bé ngủ.

Thấy cháu bé bật đèn điện thoại lên để soi do trong nhà không bật điện, Thắng chạy đến giật chiếc điện thoại trên tay cháu bé rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy của Quyết cùng tẩu thoát.

Công an đã bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản.

Công an khuyến cáo

Để phòng trộm đột nhập, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nên kiểm tra, gia cố hệ thống tường rào, đảm bảo đủ cao, đủ chắc chắn; kiểm tra lại hệ thống cửa ra vào nhà bao gồm cửa cổng, cửa ra vào chính, cửa ngách, cửa hậu, cửa tum và các cửa sổ, cửa chớp, đảm bảo các cửa phải được khóa chắc chắn trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ.

Công an phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định dán cảnh báo trộm tại các hộ gia đình. (Ảnh: báo Bình Định)

Các gia đình nên sử dụng các loại khóa cửa an toàn, loại tốt, thương hiệu uy tín, có khả năng chống cắt phá cả từ bên ngoài và bên trong.

Ngoài ra, cất giữ phương tiện vào phòng có khóa, xe máy phải khóa cổ, khóa càng, cất riêng chìa khóa xe, chìa khóa phòng vào nơi an toàn trước khi đi ngủ.

Không để các đồ vật nhỏ gọn có giá trị như điện thoại, laptop, tiền, chìa khóa nhà, chìa khóa xe hoặc treo quần, áo có ví, túi xách gần cửa sổ, ô thoáng… mà kẻ gian có thể lợi dụng dùng que câu móc, lấy trộm.

Lắp đặt các thiết bị an ninh với chi phí tiết kiệm như đèn cảm ứng tự bật sáng khi phát hiện chuyển động, chuông báo động tự động kích hoạt khi cửa mở, hoặc có điều kiện thì lắp đặt hệ thống camera an ninh phù hợp.