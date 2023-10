Việc Mitsubishi chính thức nói lời chia tay với thị trường Trung Quốc đã tạo nên bất ngờ lớn đối với giới quan sát quốc tế nhưng là hoạt động hoàn toàn hợp lý khi doanh số của hãng xe Nhật Bản này đã chạm đáy ở thị trường ô tô lớn nhất thế giới này.

Có thể nói, đây là hệ quả bắt buộc khi các hãng xe quốc tế đang mất đi thị phần tại thị trường Trung Quốc một cách cực kỳ nhanh chóng, nhanh chóng như tốc độ tăng trưởng của các hãng xe nội địa. Do đó, càng ngày sẽ càng có nhiều hơn những nhà sản xuất nổi tiếng, phải chia tay với người tiêu dùng tại quốc gia này.

Ngay sau Mitsubishi, Nissan cũng là một hãng xe tới từ Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ sẽ phải rút khỏi thị trường Trung Quốc khi doanh số liên tục giảm ở mức 2 con số theo từng tháng.

Nissan đang hứng chịu doanh số tuột dốc không phanh tại thị trường Trung Quốc do chậm trễ điện khí hóa. Ảnh: ChinaDaily.

Tờ The Nikkei của Nhật báo cáo rằng, doanh số bán hàng của Nissan trong tháng 9 tại quốc gia láng giềng đã giảm 28,9% so với cùng kỳ tháng 8. Doanh số tháng 8 giảm 33,6% so với doanh số tháng 7 và doanh số tháng 7 giảm 28% so với doanh số tháng 6. Tất cả sự sụt giảm đều đạt mức báo động và cao hơn rất nhiều so với hãng xe Nhật Bản còn lại tại thị trường Trung Quốc là Toyota.

Lí giải về tình trạng tồi tệ này của Nissa, The Nikkei nhận định rằng hãng đang “chậm chân” trong việc nhanh chóng điện khí hóa và tung ra các sản phẩm hấp dẫn đối với người tiêu dùng Trung Quốc trong khi thị trường này đang cực kỳ ưu chuộng xe điện.

Theo Hiệp hội Ô tô Du lịch Trung Quốc, 25% số ô tô mới bán ra trên thị trường quốc nội là xe điện và tốc độ điện khí hóa của ngành ô tô quốc gia đang tăng trưởng ở mức chóng mặt. Vì vậy, việc không thể “bắt kịp” đà phát triển quá nhanh này, thị trường xe động cơ đốt trong truyền thống sẽ bị thu hẹp nhanh chóng và sự rời đi của các hãng xe không đáp ứng được nhu cầu của công chúng chắc chắn sẽ bị đào thải.

Hùng Dũng