Dưới đây là một số tình huống đáng chú ý được ghi nhận trong thời gian vừa qua:

Ô tô đi ngược chiều còn ép xe đi đúng phải lùi lại nhường đường

(Nguồn video: OFFB)

Tình huống được cho là diễn ra vào sáng 14/8 trên đường Trường Chinh hướng đi về Ngã Tư Sở, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Theo hình ảnh do người dân ghi lại, chiếc Mazda CX-5 màu trắng đã đi ngược chiều ở đoạn đường hẹp, dồn chiếc Toyota Vios đang chạy xuôi chiều phải lùi lại để nhường đường.

Xe con chuyển làn "ngang phè" trước đèn đỏ

(Nguồn video: Chính Vũ)

Tình huống xảy ra vào đêm ngày 12/8 trên tuyến đường Võ Chí Công, hướng đi cầu Nhật Tân, TP Hà Nội. Theo camera hành trình trên ô tô ghi lại, khi chiếc xe này sắp vượt qua vạch dừng đèn giao thông thì bất ngờ từ làn giữa, một chiếc taxi công nghệ đã rẽ trái "ngang phè", lấn qua vạch liền khiến tài xế phải phanh dúi dụi.

Dù không có va chạm xảy ra nhưng rõ ràng, pha chuyển làn của tài xế xe công nghệ là rất ẩu, không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn rất dễ gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Toyota Vios tạt đầu 'dằn mặt' Hyundai Santa Fe trên cao tốc

(Nguồn video: Bùi Ngọc Thảo Vi)

Tình huống va chạm xảy ra vào tối 11/8 trên tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành theo hướng đi Đồng Nai và được camera hành trình trên một xe ô tô khác ghi lại. Thời điểm này cả hai làn đường cao tốc đều có các phương tiện di chuyển và một chiếc Toyota Vios màu trắng bám khá sát đuôi xe Hyundai Santa Fe ở làn trái.

Bất ngờ, chiếc Toyota Vios đã vượt sang bên phải và cố tình tạt đầu sang trái chiếc Santa Fe khiến hai xe xảy ra va chạm nhẹ. Cú huých đuôi này giống như một kiểu "dằn mặt" trên đường vì có thể xe Hyundai đã chạy khá chậm ở làn bên trái gây ức chế cho tài xế xe Toyota.

Không giảm tốc độ khi qua ngã tư, xe bán tải đâm xe tải suýt lật

(Nguồn video: HLX)

Vụ va chạm khá nguy hiểm trên xảy ra vào chiều ngày 13/8 ở An Dương, TP Hải Phòng. Hình ảnh do camera an ninh của nhà dân ven đường ghi lại cho thấy, vào thời điểm xảy ra tai nạn, ngã tư không có một bóng người, và đó có thể là lý do khiến tài xế cả hai xe đều chủ quan, không kiểm soát tốc độ.

Chiếc xe tải lao đi khá nhanh và bị xe bán tải màu trắng tông ngang suýt lật. Lúc này còn có một chiếc xe máy đang dựng ở dưới lòng đường, ngay cạnh vị trí xảy ra va chạm. May mắn không có thiệt

Tài xế xe tải vô ý thức, té nước ồ ạt xuống đường dưới

(Nguồn video: Nguyễn Bá Long)

Tình huống vô cùng phản cảm trên xảy ra vào chiều 17/8 tại đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua bán đảo Linh Đàm, song song với đường Nghiêm Xuân Yêm (Hoàng Mai, Hà Nội), theo hướng đi về ngã tư Nguyễn Trãi và được camera hành trình ghi lại.

Thời điểm này, khi các phương tiện đang lần lượt di chuyển thì bất ngờ một chiếc xe tải mang biển xanh vượt phải chiếc ô tô gắn camera để đi vào làn khẩn cấp. Điều đáng nói là chiếc xe này đã phóng rất nhanh và lao thẳng vào vũng nước lớn đọng trên làn khẩn cấp, tạo thành cột nước té ào ạt xuống đường bên dưới, nơi có nhiều ô tô xe máy đang di chuyển vào giờ tan tầm.

