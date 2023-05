Nhiệm vụ của các nữ CSGT là phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường xung quanh tòa nhà Quốc hội. Sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, thông suốt cho các đoàn xe đại biểu dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Lực lượng Cảnh sát cơ động đảm bảo an ninh tại đường Điện Biên Phủ

Nữ CSGT cùng đồng nghiệp bảo đảm an toàn giao thông tại ngã tư Điện Biên Phủ - Chu Văn An

Chia sẻ với VietNamNet, Đại úy Nguyễn Thị Thanh Tâm, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, trước khi Kỳ họp Quốc hội diễn ra, Đội CSGT đường bộ số 2 đã xây dựng các phương án đảm bảo an toàn giao thông cho các đoàn xe của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ngoài ra, trực tiếp cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cũng chủ động nắm bắt tình hình, phòng ngừa tình huống ảnh hưởng đến giao thông.

Theo Đại úy, không chỉ bố trí "chốt cứng", Đội CSGT đường bộ số 2 còn chủ động bố trí lực lượng tuần lưu trên các tuyến đường Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong, Phan Đình Phùng... để tập trung điều tiết, phân luồng giao thông từ xa, xử lý các tình huống phát sinh.

Đại úy Nguyễn Thị Thanh Tâm, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2

Nữ CSGT chia sẻ, thời điểm các đoàn xe chở đại biểu Quốc hội đến Hội trường cũng là khoảng thời gian cao điểm giao thông trong ngày. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cũng như thời gian phục vụ đại biểu Quốc hội và đặc biệt là không ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của nhân dân, lực lượng CSGT trực chốt phải phối hợp nhịp nhàng với các kíp dẫn đoàn triển khai hiệu quả tất cả những phương án đón, dẫn.

Đặc biệt, trong những ngày qua, thời tiết Hà Nội nắng nóng với nhiệt độ lên tới 39- 40 độ C. Nhiệt độ ngoài mặt đường luôn duy trì ở mức gần 50 độ C, khiến cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng CSGT cắm chốt phải phối hợp nhịp nhàng với lực lượng dẫn đoàn

"Với ca làm việc buổi chiều, chúng tôi sẽ có mặt tại chốt từ 13h, thời điểm này khá nắng nóng, oi bức. Tuy nhiên, anh chị em trong đơn vị luôn động viên nhau để hoàn thành tốt công việc được giao", Đại úy Nguyễn Thị Thanh Tâm nói.

Nữ chiến sĩ của Đội CSGT đường bộ số 2 cho rằng, càng nắng nóng khắc nghiệt thì cán bộ, chiến sĩ càng phải tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hình ảnh nữ Đại úy CSGT sau ca trực

Dự báo trong những ngày tới, áp lực về giao thông sẽ nặng nề hơn, khi vừa đảm bảo an toàn giao thông phục vụ kỳ họp Quốc hội, trên địa bàn thành phố lại diễn ra các kỳ thi quan trọng của học sinh.