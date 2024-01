Trà My - học sinh của Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh (TP Tuy Hòa), nhận 2 học bổng du học Mỹ năm 2024, gồm đại ĐH Rochester, đứng thứ 47 trong bảng xếp hạng đại học Mỹ, theo US News, với suất học bổng 5,5 tỷ đồng và ĐH Fordham University (top 90 trường đại học Mỹ) với học bổng 5,4 tỷ đồng.

Chinh phục học bổng du học Mỹ

Tin vui đến với Trà My vào giữa tháng 12/2023 khi ĐH Rochester hồi âm qua email chúc mừng My đã nhận học bổng. Lúc đó, nữ sinh liền báo tin cho cha mẹ. Cả gia đình vỡ òa hạnh phúc.

Nữ sinh Nguyễn Ngọc Trà My nhận học bổng gần 11 tỷ đồng của hai trường đại học ở Mỹ. Ảnh: Khánh Phú.

Nguyện vọng du học ở Mỹ được lên kế hoạch từ lâu, nên nữ sinh đã vạch kế hoạch rõ ràng. Trên lớp, em tập trung nghe giảng, về nhà thường xuyên ôn luyện. Còn thời gian, nữ sinh lên mạng tìm hiểu, học tập để củng cố kiến thức.

Khi xác định tiêu chí các trường đại học Mỹ không những xét học bổng về thành tích, các chứng chỉ như: IELTS, SAT (bài thi chuẩn hóa dùng xét tuyển đại học Mỹ), mà còn từ hoạt động ngoại khóa, bài luận, My lên kế hoạch cẩn thận để thực hiện.

Theo My, hồi năm lớp 9, em đã đạt IELTS 8.0. Bài SAT là một thách thức với nữ sinh khi ở địa phương không có trung tâm ôn luyện và không tìm được người hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm. Những điều này khiến My vô cùng bối rối, gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, quyết tâm đeo đuổi giấc mơ của mình, My lên mạng tìm hiểu. Sau khi đăng ký khóa học SAT online, luyện giải đề, kết quả My đạt 1.530/1.600 điểm. My cũng phải mất gần nửa năm hoàn thành bài chính luận dài chừng 650 từ. “Điều thiết thực nhất là hãy nói về bản thân mình, mình đã làm được những gì nên em đã đưa nó vào bài chính luận”, My nói.

Đáp lại nỗ lực của bản thân, My nhận học bổng gần 11 tỷ đồng của hai trường đại học Mỹ. Trà My cũng chia sẻ, bản thân cố gắng đạt kết quả tốt ở kỳ thi tốt nghiệp, trước khi sang Mỹ chọn ĐH Rochester vì ngành Tài chính mà em muốn theo đuổi ở trường này được xếp hạng cao hơn.

Trà My (thứ tư bên trái qua) nhận trao thường của Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên. Ảnh: Khánh Phú

Muốn giành học bổng du học để cha mẹ đỡ lo lắng về kinh phí

Trà My sinh ra trong gia đình có cha làm ở công ty điện lực, mẹ là giáo viên Tiếng Anh cấp 1. My có một niềm đam mê mãnh liệt với tiếng Anh thuở nhỏ.

Hồi bé, nữ sinh thường đọc báo, xem phim nước ngoài, rồi yêu văn hóa nước Mỹ. Hơn nữa, My nghĩ, nơi đó có nền giáo dục phát triển, nhiều cơ hội cho nghề nghiệp. Tuy nhiên, để cha mẹ vơi đi lo lắng về kinh phí, My quyết tâm tìm hiểu, ôn luyện và thêm thời gian ngoại khóa để giành học bổng.

Trà My chụp ảnh kỷ niệm sau khi tham gia một hoạt động thiện nguyện tại Phú Yên. Ảnh: Phú Khánh

Từ lớp 10, nữ sinh trường chuyên đưa ra mục tiêu cho bản thân. Ban đầu, My hoàn thành các môn học trên giảng đường, điểm trung bình học tập luôn 9,5/10. Bên cạnh đó, nữ sinh cân đối thời gian để tham gia các hoạt động ở lớp, câu lạc bộ tiếng Anh của Trường. Nữ sinh cũng dạy tiếng Anh cho trẻ em khuyết tật, thành lập câu lạc bộ thiện nguyện, quyên góp quần áo cho bệnh nhân nghèo.

Trao đổi PV VietNamNet, ông Huỳnh Tấn Châu, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, đánh giá, Trà My là học sinh chăm ngoan, học giỏi và luôn hăng hái tham gia các hoạt động của trường lớp, xã hội. Nữ sinh có khả năng tự học, tìm tòi và chinh phục các kỳ thi học sinh giỏi.

Vì thế, việc Trà My nhận được học bổng không quá bất ngờ. Ông mong học sinh của mình tiếp tục phát huy thế mạnh bản thân, tiếp tục nỗ lực để thành công hơn nữa ở những chân trời mới.