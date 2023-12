{"article":{"id":"2226874","title":"Nửa số bom thả xuống Gaza không có dẫn đường, sếp tình báo Israel hủy đi Qatar","description":"Tình báo Mỹ đánh giá, gần một nửa số bom đạn Israel ném xuống Dải Gaza trong chiến dịch quân sự chống Phong trào Hồi giáo Hamas từ ngày 7/10, là loại không có dẫn đường.","contentObject":"<p>Theo tiết lộ của 3 nguồn thạo tin với đài CNN, báo cáo mới do Văn phòng Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ soạn thảo cho biết, khoảng 40 – 50% trong 29.000 vũ khí không đối đất do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sử dụng là bom không có dẫn đường. Số còn lại là bom có dẫn đường chính xác.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/do-nat-gaza-reuters-1-1162.jpg?width=768&s=hatUPqKZDNG9cjXyMNTMDA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/do-nat-gaza-reuters-1-1162.jpg?width=1024&s=OS6j-fuiQtdF_XAO7-yIUw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/do-nat-gaza-reuters-1-1162.jpg?width=0&s=GAsUWZHEG1GV5jN0Y7dDLA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/do-nat-gaza-reuters-1-1162.jpg?width=768&s=hatUPqKZDNG9cjXyMNTMDA\" alt=\"do nat gaza reuters 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/do-nat-gaza-reuters-1-1162.jpg?width=260&s=4Y1QIGQECzD37I8fk1woqw\"></picture>

<figcaption>Các ngôi nhà bị phá hủy vì một cuộc không kích của Israel vào Khan Younis, miền nam Gaza. Ảnh: Reuters</figcaption>

</figure>

<p>Các chuyên gia lưu ý, bom đạn không có dẫn đường thường kém chuẩn xác hơn và có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn cho dân thường, đặc biệt ở những khu vực đông dân cư như Dải Gaza. Tốc độ <a href=\"https://vietnamnet.vn/israel-tag8487108801207253704.html\">Israel</a> sử dụng loại vũ khí này có thể góp phần khiến số dân thường thiệt mạng tăng vọt.</p>

<p>Trong một phát biểu hôm 12/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định, IDF đã “ném bom bừa bãi” trong khu vực.</p>

<p>Khi được yêu cầu bình luận về đánh giá, phát ngôn viên IDF Nir Dinar từ chối nói về loại đạn mà quân Do Thái đang sử dụng. Trong khi đó, Thiếu tá Keren Hajioff, một quan chức cấp cao của quân đội Israel quả quyết, các lực lượng vũ trang nước này “luôn cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và các quy tắc ứng xử đạo đức, đồng thời đang dành nguồn lực to lớn để giảm thiểu tổn hại cho dân thường bị <a href=\"https://vietnamnet.vn/hamas-tag5429192589172732246.html\">Hamas</a> ép buộc làm lá chắn sống”.</p>

<p><strong>Israel hủy chuyến công du của lãnh đạo cơ quan tình báo tới Qatar</strong></p>

<p>Kênh 13 của Israel đưa tin, nội các chiến tranh của nước này, do Thủ tướng Benjamin Netanyahu đứng đầu hôm 13/12 đã hủy chuyến đi dự kiến của giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại (Mossad) David Barnea tới thủ đô Doha của Qatar nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận phóng thích con tin thứ 2 với Hamas.</p>

<p>Khoảng 240 người, từ trẻ sơ sinh đến người cao tuổi, đã bị bắt giữ làm con tin trong vụ đột kích của Hamas vào lãnh thổ Israel hôm 7/10. Hàng chục con tin đã được giải thoát nhưng nhiều người khác vẫn mất tích. Họ được cho đang bị Hamas và các nhóm vũ trang khác giam giữ tại <a href=\"https://vietnamnet.vn/dai-gaza-tag12339504180462021119.html\">Dải Gaza</a>, sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và thả con tin trong 1 tuần kết thúc hồi tháng trước.</p>

<p>Văn phòng Thủ tướng Israel cho rằng, 135 con tin vẫn còn ở bị giam giữ Gaza, trong đó có 116 người còn sống.</p>

<p>Quá trình đàm phán chính thức chưa được khôi phục kể từ khi các cuộc thương lượng về con tin diễn ra ở Doha đổ vỡ vào đầu tháng này. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin nói, Israel, Mỹ và Qatar vẫn tiếp tục thảo luận về các cách nối lại đối thoại với Hamas.</p>

<p>Gia đình của một số con tin Israel tỏ ra phẫn nộ với quyết định hủy chuyến công du của ông Barnea và yêu cầu Tel Aviv phải có câu trả lời. Họ cũng lên án “sự thờ ơ và bế tắc” của chính quyền Netanyahu trong việc giải quyết vụ khủng hoảng con tin.</p>

