Trước tình trạng hoạt động mua bán SIM rác diễn ra phổ biến, thuê bao điện thoại có đầy đủ thông tin cá nhân nhưng không do chính chủ sử dụng, nhiều doanh nghiệp, cá nhân đứng tên đăng ký sở hữu hàng nghìn SIM nhưng không rõ mục đích sử dụng, không phù hợp với nhu cầu thực tế hoặc so với số lượng nhân viên hiện có, đã dẫn đến tình trạng bùng phát các cuộc gọi quấy rối, khủng bố đòi nợ, lừa đảo, bôi nhọ, xúc phạm gây mất trật tự, an toàn xã hội, nhiều người dân bị thiệt hại về tài sản.

Bộ TT&TT đã có công văn gửi đến các địa phương yêu cầu thực hiện thanh tra diện rộng hoạt động đăng ký, lưu trữ thông tin thuê bao trên phạm vi toàn quốc từ ngày 5/4/2023 đến ngày 5/6/2023.

Người dùng vẫn bị làm phiền bởi các cuộc gọi rác, mặc dù đã chuẩn hoá thông tin thuê bao. Ảnh: Lê Mỹ.

Thực hiện công văn của Bộ TT&TT, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã triển khai thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động quản lý, đăng ký, lưu trữ thông tin thuê bao di động của các chi nhánh doanh nghiệp viễn thông Viettel, MobiFone, VinaPhone, Vietnamobile và Gmobile trên địa bàn trong thời gian vừa qua.

Qua công tác thanh tra, Đoàn thanh tra Sở TT&TT đã phát hiện và đã xử phạt vi phạm hành chính một số hành vi như: Sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin để giả mạo thông tin, thay đổi số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân trên ảnh chụp giấy tờ của cá nhân để thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông; Ký hợp đồng dịch vụ ủy quyền với cá nhân để thực hiện việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cung cấp dịch vụ viễn thông; Bán, lưu thông trên thị trường SIM thuê bao đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ nhưng chưa thực hiện chưa hoặc hoàn thành việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; Thực hiện đăng ký thông tin thuê bao ở bên ngoài điểm cung cấp dịch vụ viễn thông; Sử dụng giấy tờ tùy thân của cá nhân mà không được sự đồng ý để giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Theo đó, Đoàn thanh tra Sở TT&TT đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, với tổng số tiền phạt 610.000.000 đồng; Tổng số tiền đã nạp vào tài khoản chính bị thu hồi là 20.707.630 đồng và số lượng SIM thuê bao di động vi phạm đã ngừng cung cấp dịch vụ là 1.710 SIM.

Mặc dù, thực hiện nhiều biện pháp như tiến hành chuẩn hoá thông tin thuê bao, thanh tra diện rộng trên toàn quốc, nhưng có một thực tế là hiện nay người dùng vẫn liên tục nhận được cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo. Trước tình trạng các cơ quan báo chí phản ánh, đại diện Cục Viễn thông cho biết, sau quá trình xử lý SIM có thông tin không trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì vẫn còn hiện tượng mua bán SIM đã có sẵn thông tin thuê bao trên thị trường, hiện tượng này do một số đối tượng đã cố tình đăng ký nhiều SIM (với đầy đủ thông tin thuê bao của chính bản thân) để bán và một bộ phận người sử dụng không thực hiện sang tên, chuyển chủ khi chuyển quyền sử dụng (bán, mua, cho, tặng) SIM.

Để xử lý tình trạng trên, hiện Cục Viễn thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường công tác rà soát, xử lý các trường hợp mua, đăng ký nhiều SIM để bán mà không sang tên, đăng ký lại thông tin thuê bao, triển khai các biện pháp (thông báo, nhắn tin, tổ chức làm việc với các thuê bao; rà soát, làm rõ mục đích sử dụng, tạm dừng dịch vụ) với mục tiêu trước 30/8/2023 cơ bản xử lý xong, bảo đảm thông tin thuê bao trùng khớp với thông tin của người sử dụng SIM đối với các thuê bao đang sở hữu, sử dụng từ 10 SIM/1 giấy tờ.