Ca sĩ Hoàng Duyên giải thích tựa bài lạ 'Em muốn báo công an'

Tại buổi ra mắt sản phẩm, nhiều câu hỏi tập trung vào tựa đề bài hát Em sẽ báo công an có thể nhạy cảm hoặc gây hiểu nhầm.

Trước loạt thắc mắc, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền nói không chỉ Em sẽ báo công an mà Chàng trai sơ mi hồng và Vọng nguyệt đều lấy cảm hứng từ những câu nói hot trên Internet hoặc ngôn tình. Bài Em sẽ báo công an bắt nguồn từ trào lưu vui "em sẽ báo công an vì anh đánh cắp trái tim em".

"Tôi thấy trào lưu đó thú vị, nếu lấy làm tựa đề bài hát sẽ ấn tượng người nghe. Để nói tựa bài nhạy cảm hay không, tôi nghĩ nên đặt nó vào ngữ cảnh cụ thể của bài hát là lời thả thính, tỏ tình của cô gái: Hay nay mai em sẽ báo công an/ Vì chàng đã đánh cắp tim em/ Anh công an anh tuyên án chung thân/ Để trọn đời chàng sẽ yêu mình em thôi", nhạc sĩ phản hồi.

Hoàng Duyên và "chàng trai sơ mi hồng" Hoàng Trung.

Hai MV Em sẽ báo công an và Vọng nguyệt kể tiếp câu chuyện từ MV Chàng trai sơ mi hồng cách đây 1 năm rưỡi. Kế hoạch thực hiện 2 phần này vốn được chuẩn bị từ lâu nhưng ảnh hưởng của dịch bệnh khiến mọi thứ đảo lộn. Dù không thực hiện đúng 100% như ban đầu, hai sản phẩm vẫn được hoàn thành bằng tinh thần lạc quan và sự nỗ lực của ê-kíp.

Theo đó, sau khi tạm biệt "chàng trai sơ mi hồng" đi du học đầy nuối tiếc, cô gái do Hoàng Duyên đóng tiếp tục say nắng một "chàng trai sơ mi hồng" khác (Hoàng Trung đóng). Cô cùng nhóm bạn liên tục bày mưu kế tiếp cận chàng trai, vừa theo đuổi vừa ôm nhiều mơ mộng.

Không ngờ, chàng trai vừa mở lòng cũng là lúc anh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cuối MV, Hoàng Duyên vội vã chạy đến tiễn anh trong luyến tiếc.

Nếu Chàng trai sơ mi hồng là màn “thả thính” dạo đầu của cô gái với chàng trai mình thích, ở Em sẽ báo công an, cô được anh ấy đáp lại tình cảm. Bài hát mô tả chính xác giai đoạn "hồng" nhất trong một cuộc tình. Qua đó, cô gái khi yêu của Hoàng Duyên táo bạo, chủ động nhưng cũng ngây ngô và đầy mơ mộng.

Bài hát mang âm hưởng dân gian đương đại, sử dụng chất liệu ngũ cung lại có đoạn drop Future Bass bắt tai. Lời bài hát tươi trẻ, hài hước: Tình là tình tang tính, nụ cười chàng hơi dính; Tình là tình tang tính, chàng là chàng tung thính hay câu Em sẽ báo công an vì chàng đã đánh cắp tim em đặc trưng. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, Hoàng Duyên và ê-kíp hướng đến một sản phẩm vui, giải trí đơn thuần để người nghe thoải mái, thư giãn.

Chuyện tình trong trẻo, mộng mơ trong MV.

Một điểm nhấn trong bài là đoạn rap giao duyên giữa Hoàng Duyên và rapper hot boy Negav. Phần rap giao duyên lấy cảm hứng từ các liền anh liền chị hát giao duyên trong dân ca quan họ vùng Kinh Bắc xưa.

MV được thực hiện tại nhiều địa điểm khắp cố đô Huế từ Đại Nội (cụ thể ở các khu vực Nhật Thành Lâu, Trường Lang, Vườn Cơ Hạ,...) đến Cung An Định, Khiêm Lăng, Hồ Thủy Tiên, Đồi Vọng Cảnh,... Sản phẩm như đưa khán giả đến các danh thắng, cung điện lẫn đền đài cổ kính ở Huế.

Hoàng Duyên nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo đuổi phong cách nhạc gen Z kết hợp các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. "Với tôi, truyền tải văn hóa cần có tính gần gũi, đồng thời phải chỉn chu, thể hiện sự tôn trọng. Mỗi sản phẩm của tôi đều được kể bằng ngôn ngữ và góc nhìn thế hệ Z của mình", cô nói.

Sau gần 2 năm ra mắt, Hoàng Duyên hiện là ca sĩ gen Z nổi bật. Cô "bỏ túi" 2 bài hit chục triệu view Sài Gòn đau lòng quá và Sài Gòn hôm nay mưa cùng nhiều sản phẩm gây chú ý.

Gần đây, ca sĩ có 2 sản phẩm kết hợp ấn tượng là Heaven (kết hợp Calum Scott) và Mưa hồng (kết hợp Obito). Cô cũng vinh dự nhận cúp Mnet Asian Music Awards 2022 cho hạng mục Best New Asian Artist Vietnam.