Hàng chục trường đại học công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2024 (tiếp tục cập nhật):

Để đón đầu mùa tuyển sinh năm 2024, nhiều trường đại học dự kiến mở thêm các ngành học mới nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và sự thay đổi nhanh chóng của các ngành nghề trong bối cảnh hiện nay.

Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn... là một trong số các ngành học mới được nhiều trường dự kiến mở thêm trong mùa tuyển sinh năm nay.

Mới đây, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo dự kiến mở 6 ngành học mới cho năm 2024. 6 ngành mới này gồm: Khoa học dữ liệu (thuộc lĩnh vực Toán và thống kê), Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin (lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin), Quan hệ lao động (lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý).

Năm 2024, Trường ĐH Ngoại thương cũng mở mới và tuyển sinh ngành Khoa học máy tính, chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh. Như vậy đây cũng là lần đầu tiên Trường ĐH Ngoại thương tuyển sinh ngành công nghệ.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có thêm 7 ngành mới gồm: Kinh tế số, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật nhiệt, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thẩm mỹ, Công nghệ tài chính.

Năm 2024, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng bắt đầu tuyển sinh ngành Công nghệ vi mạch bán dẫn.

Còn Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cũng tăng 150 chỉ tiêu so với năm 2023 do năm 2024 mở thêm 2 ngành/chương trình đào tạo mới là An toàn thông tin và Ngôn ngữ Trung Quốc (mô hình liên kết 2+2).