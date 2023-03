Theo đó, năm 2023, Trường ĐH Hà Nội tuyển sinh trong cả nước với 3 phương thức:

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT;

- Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường ĐH Hà Nội;

- Xét tuyển dựa trên kết quả của kì thi tốt nghiệp THPT.

Các ngành đào tạo của Trường ĐH Hà Nội năm 2023 như sau:

Về ngưỡng chất lượng đầu vào, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt 16 điểm trở lên (theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số).

Nguyên tắc xét tuyển



Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT và quy định về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển kết hợp vào đại học hình thức chính quy Trường ĐH Hà Nội năm 2023.



Xét tuyển kết hợp: Xét theo điều kiện và tiêu chí riêng, theo tổng điểm quy đổi từ cao xuống thấp cho tới khi hết chỉ tiêu.

- Đối tượng 1: Mã phương thức xét tuyển: 410.

Thí sinh là học sinh THPT có Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và đáp ứng các tiêu chí sau:

+ Tốt nghiệp THPT năm 2023;

+ Điểm trung bình chung học kì môn ngoại ngữ của 05 học kì bậc THPT (trừ học kì 2 lớp 12) đạt từ 7,0 trở lên;

+ Điểm trung bình chung 5 học kì bậc THPT (HK1L10 + HK2L10 + HK1L11 + HK2L11 + HK1L12)/5 đạt từ 7,0 trở lên.

- Đối tượng 2: Mã phương thức xét tuyển: 402.

Thí sinh là học sinh THPT có kết quả đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội từ 105/150; đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội từ 21/30; đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức trong năm học 2022 - 2023 từ 850/1200 và đáp ứng các tiêu chí sau:

+ Tốt nghiệp THPT năm 2023;

+ Điểm trung bình chung học kì môn ngoại ngữ của 5 học kì bậc THPT (trừ học kì 2 lớp 12) đạt từ 7,0 trở lên;

+ Điểm trung bình chung 5 học kì bậc THPT (HK1L10 + HK2L10 + HK1L11 + HK2L11 + HK1L12)/5 đạt từ 7,0 trở lên.

- Đối tượng 3: Mã phương thức xét tuyển: 408.

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 và có kết quả thi chuẩn hóa SAT đạt từ 1100/1600 điểm trở lên và còn thời hạn tính đến ngày nộp hồ sơ; hoặc có kết quả thi ACT đạt từ 24/36 điểm trở lên và còn thời hạn; hoặc có chứng chỉ A-Level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Vương quốc Anh sử dụng kết quả 3 môn để thay thế cho 3 môn xét tuyển của ngành học đăng ký, mức điểm mỗi môn đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUMrange ≥ 60).

- Đối tượng 4: Mã phương thức xét tuyển: 501.

Thí sinh là học sinh các lớp chuyên, lớp song ngữ thuộc trường THPT chuyên và đáp ứng các tiêu chí sau:

+ Tốt nghiệp THPT năm 2023;

+ Điểm trung bình chung học kì môn ngoại ngữ của 5 học kì bậc THPT (trừ học kì 2 lớp 12) đạt từ 7,0 trở lên;

+ Điểm trung bình chung 5 học kì bậc THPT (HK1L10 + HK2L10 + HK1L11 + HK2L11 + HK1L12)/5 đạt từ 7,0 trở lên.

- Đối tượng 5:

+ Giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/thành phố năm học 2022 - 2023: mã phương thức xét tuyển 502.

+ Thành viên đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 – 2023: mã phương thức xét tuyển 503.

+ Tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức trong năm học 2022 - 2023: mã phương thức xét tuyển 504.

+ Tham dự Vòng thi tháng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia của Đài truyền hình Việt Nam trong năm học 2022 – 2023: mã phương thức xét tuyển 505.

Thí sinh là đối tượng 5 và đáp ứng các tiêu chí sau: Tốt nghiệp THPT năm 2023; Điểm trung bình chung học kì môn ngoại ngữ của 5 học kì bậc THPT (trừ học kì 2 lớp 12) đạt từ 7,0 trở lên; Điểm trung bình chung 5 học kì bậc THPT (HK1L10 + HK2L10 + HK1L11 + HK2L11 + HK1L12)/5 đạt từ 7,0 trở lên.

Xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2023

Tổng điểm để xét tuyển bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có) và điểm của môn thi chính đã nhân hệ số 2, xếp từ cao xuống thấp. Xét tuyển nhiều đợt cho đến hết chỉ tiêu của từng ngành, theo nguyên tắc từ cao xuống thấp. Cụ thể cách tính điểm:

+ Đối với tất cả các ngành: điểm Toán + điểm Ngữ văn + (điểm Ngoại ngữ x 2) + (điểm ưu tiên x 4/3).

+ Riêng với ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin CLC và Truyền thông Đa phương tiện: điểm Toán + điểm Ngoại ngữ (hệ số 1) + điểm Vật lý (hoặc Ngữ văn) + điểm ưu tiên (hệ số 1).