<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656349886-09096fb8d425c09c5ebd979deaca1fe0-766.jpg?width=768&s=-87cg39k8nHpBMbE3KDkMg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656349886-09096fb8d425c09c5ebd979deaca1fe0-766.jpg?width=1024&s=ksVdKX4oP4M0ARqpVXt7Fw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656349886-09096fb8d425c09c5ebd979deaca1fe0-766.jpg?width=0&s=8-CmEQP_C-_kWPqAnC8XTQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656349886-09096fb8d425c09c5ebd979deaca1fe0-766.jpg?width=768&s=-87cg39k8nHpBMbE3KDkMg\" alt=\"batch ddz4938656349886 09096fb8d425c09c5ebd979deaca1fe0.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656349886-09096fb8d425c09c5ebd979deaca1fe0-766.jpg?width=260&s=IkaLQXb3Qr7zWyW_D9woVw\"></picture>

<figcaption>Ca sĩ My Phôn. </figcaption>

</figure>

<p>“Trong giờ học, thầy rất nghiêm khắc nhưng ngoài đời lại dễ thương vô cùng. Thầy thường ra những bài khó, bạn học sợ nhưng tôi thấy hấp dẫn và thích thú. Tôi tự hào là học trò của thầy Tạ Minh Tâm”, ca sĩ My Phôn kể lại.</p>

<p>Từ năm hai Nhạc viện cô đã đi làm thêm, làm giáo viên thanh nhạc cho trung tâm ngoài vừa rèn luyện kỹ năng, vừa có thêm nguồn thu nhập. 20 tuổi My Phôn đã có lớp dạy nhạc riêng cho mình, cô dạy thanh nhạc còn những bộ môn khác thì thuê người về dạy.</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656353213-aae34e130f5c906a07c1aac7508e6469-767.jpg?width=300&s=-T5D6ii9OeyNfR-r9D3wlA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656353213-aae34e130f5c906a07c1aac7508e6469-767.jpg?width=0&s=aRH2_k_zLZiRQiOwoVWTPQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656353213-aae34e130f5c906a07c1aac7508e6469-767.jpg?width=500&s=TPCVJz9zCQW9wrhOks6X6g\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656353213-aae34e130f5c906a07c1aac7508e6469-767.jpg?width=260&s=JdTIrIIM0PWx1tfa-3En5g\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656342282-c98ff182203888580895c6573b4b01e8-768.jpg?width=300&s=hyYSErnbZ1cUlsES1xI5sw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656342282-c98ff182203888580895c6573b4b01e8-768.jpg?width=0&s=7OBqddfuhBjcGmXv9XoeGw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656342282-c98ff182203888580895c6573b4b01e8-768.jpg?width=500&s=ssghOJXHOvNcfLS6UMmt1A\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656342282-c98ff182203888580895c6573b4b01e8-768.jpg?width=260&s=sK2XD3Yc_RR-5RNGrkjfAA\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Không chỉ sở hữu gương mặt sáng sân khấu, ngoại hình xinh đẹp, cô còn sở hữu chất giọng soprano cao vút. Mới đây, My Phôn vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký chính thức đăng quang Quán quân cuộc thi Giọng ca vàng bolero mùa 7.</p>

<p>Sau đăng quang, cuộc sống của nữ cô sĩ bận rộn hơn. Ở tuổi 24, cô có nhiều nỗi lo toan cuộc sống, chăm lo gia đình nhỏ gồm cha mẹ và em gái. </p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656332656-1af2bbb01dcd8e1942ed3d7cc26febb5-769.jpg?width=300&s=lBEZ81V5YKiOP70n0HTovg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656332656-1af2bbb01dcd8e1942ed3d7cc26febb5-769.jpg?width=0&s=HetsZm6P5Fo2tT-u2bBLiQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656332656-1af2bbb01dcd8e1942ed3d7cc26febb5-769.jpg?width=500&s=AqbwYXhtnAKhSQwcQ3Hdtw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656332656-1af2bbb01dcd8e1942ed3d7cc26febb5-769.jpg?width=260&s=iCRWiUdnnl0sc8P1omaKDQ\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656344326-af95cccfe649d5101c4de28b1b5663d9-770.jpg?width=300&s=1evYkpjSACuE-0ZwPIh-UA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656344326-af95cccfe649d5101c4de28b1b5663d9-770.jpg?width=0&s=9UZnPaT9KHDwIGkbQKeErg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656344326-af95cccfe649d5101c4de28b1b5663d9-770.jpg?width=500&s=lNV0E_9kvxgIDnlRsP2mrw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656344326-af95cccfe649d5101c4de28b1b5663d9-770.jpg?width=260&s=vI9DFoYx6YjjajkFtDT2ug\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656338717-b322ff961b9fc295cac9c0cb6e35ece8-771.jpg?width=300&s=8nAX-PaG2-zz-F098ZZ5Xw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656338717-b322ff961b9fc295cac9c0cb6e35ece8-771.jpg?width=0&s=OaLtsRJpkzdgLbQFcPPAvQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656338717-b322ff961b9fc295cac9c0cb6e35ece8-771.jpg?width=500&s=nPly6NNiS-9lTKd0qvdwxw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-ddz4938656338717-b322ff961b9fc295cac9c0cb6e35ece8-771.jpg?width=260&s=mOZT6ts_Kp0fFTcJ0rbwCw\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>“Tôi vẫn đang ở nhà thuê, đi xe máy, chạy show xa hơn xíu thì đặt xe ôm. Ở Sài Gòn, mua nhà với tôi vẫn là giấc mơ xa vời. Em gái đang học Đại học, cũng chọn thanh nhạc. Tôi nuôi em học và gửi tiền về hàng tháng phụ kinh tế chăm cha mẹ. Cha mẹ đã lớn tuổi, không thể làm những công việc nặng”, cô trải lòng.</p>

<p>My Phôn có một vết sẹo dài ở tay. Hồi 5 tuổi, cô chạy đuổi bắt cùng bạn không may bị xe đạp tông phải rách một đường dài. Bị nhiều người trêu chọc nên nhiều năm liền cô mặc áo dài tay che đi vết sẹo. Theo thời gian, cô không tự ti vì nghĩ mọi chuyện xảy ra trên cuộc đời đều có cơ duyên của nó. </p>

<p>My Phôn đã học xong 4 năm trung cấp tại Nhạc viện TP.HCM và đang theo lên Đại học. Cô dự tính nếu đậu Thạc sĩ sẽ tiếp tục con đường học vấn. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/09-sv-772.jpg?width=768&s=PLePJlbL6qdxBUuLsgwlKg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/09-sv-772.jpg?width=1024&s=gcW1s8yf-vjtr8Ls-S6wbg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/09-sv-772.jpg?width=0&s=rB8wKQ422UYSyAleW2aOog\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/09-sv-772.jpg?width=768&s=PLePJlbL6qdxBUuLsgwlKg\" alt=\"09 sv.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/09-sv-772.jpg?width=260&s=xChvb9ooqzmFGkgmGgx_Gg\"></picture>

<figcaption>My Phôn (giữa) góp mặt trong chương trình. </figcaption>

</figure>

<p>Mới đây, My Phôn vừa trình diễn trong một sự kiện kết hợp giữa thời trang và vũ đạo, nằm trong khuôn khổ chương trình <em>White fashion show</em>. Sự kiện quy tụ nhiều người đẹp như Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Hoàng Thùy, Á hậu Hương Ly cùng dàn người mẫu nhí…</p>

<p>Ông Nguyễn Trần Hữu Thắng - là người ngỏ lời mời My Phôn tham gia chương trình từ mối giao tình với NSND Tạ Minh Tâm. Trong cảm nhận của ông, cô không chỉ tài năng, sở hữu giọng hát hay mà quan trọng là người làm nghề tử tế, có trách nhiệm.</p>

<p style=\"text-align: center;\"><strong>Ca sĩ My Phôn hát 'Về quê' </strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UJSB.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

