Hoàn thiện công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho đại lễ

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023), với chủ đề "Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại" sẽ diễn ra vào tối 28/10 tại Quảng trường 30/10 - TP. Hạ Long.

Theo đại diện Ban tổ chức, chương trình sử dụng hệ thống thiết bị âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại; sân khấu, khán đài có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trong đó sân khấu được thiết kế hoành tráng với chiều cao 25m, dài 50m, sâu 21m; khán đài tổ chức lễ kỷ niệm được thiết kế 10.000 chỗ ngồi, bao gồm khán đài VIP 2.000 chỗ và khán đài phổ thông 8.000 chỗ ngồi.

Chuẩn bị cho sự kiện, các ban ngành chức năng đã rà soát, đảm bảo công tác thẩm định, lắp đặt, thử tải, nghiệm thu, kiểm tra đảm bảo an toàn đối với sân khấu, khán đài, hệ thống điện theo chỉ đạo của Ban tổ chức. Đến nay, mọi công tác lắp đặt, hoàn thiện hệ thống sân khấu, chỗ ngồi, khu vực biểu diễn… đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho lễ kỷ niệm.

Sân khấu sẵn sàng cho sự kiện trọng đại

Cũng theo Ban tổ chức, lễ kỷ niệm có chương trình bắn pháo hoa với quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở địa phương. Từ ngày 23/10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã hoàn thành phương án tổ chức bắn pháo hoa, có phương án quây, thu gom xác pháo trên mặt nước.

Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã lên kế hoạch chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương toàn tỉnh đặt 100% lực lượng, phương tiện trong trạng thái sẵn sàng để tăng cường cho lực lượng trực tiếp tham gia, đảm bảo an toàn cho lễ kỷ niệm.

Trước đó, các khối nghệ thuật, diễu binh, diễu hành... đã tích cực luyện tập, công tác sơ duyệt, tổng duyệt chương trình đã được hoàn tất.

“Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh có sự tham gia của trên 2.500 người đến từ các lực lượng vũ trang, công an nhân dân, các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng thanh niên, nhân dân các địa phương. Bên cạnh đó, chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Quang Thọ, Tùng Dương, Ngọc Anh, Hồ Quỳnh Hương… Cuối lễ kỷ niệm, Quảng Ninh sẽ bắn 900 quả pháo hoa tầm cao trong vòng 15 phút để chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh”, đại diện Ban tổ chức thông tin thêm và kỳ vọng chương trình sẽ tạo dấu ấn đặc biệt với người dân và du khách.

Rực rỡ cờ hoa, tưng bừng các sự kiện chào mừng

Để chào mừng sự kiện trọng đại này, trên khắp mọi miền của tỉnh Quảng Ninh, từ đô thị tới làng quê, cờ đỏ, áp phích, pano được trang hoàng rực rỡ, góp phần tạo điểm nhấn, lan tỏa không khí tưng bừng, phấn khởi tới người dân và du khách.

Để thuận tiện cho người dân theo dõi chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh, 13/13 địa phương của Quảng Ninh đã lắp đặt màn hình LED tại địa điểm phù hợp trên địa bàn để kết nối truyền hình trực tiếp. Riêng TP.Hạ Long, nơi diễn ra các sự kiện lớn của tỉnh, UBND TP.Hạ Long đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao lắp đặt 3 màn hình LED cỡ lớn trên 100m2 và trưng dụng 1 màn hình LED của Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long kết nối truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm.

Trong khuôn khổ các sự kiện chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh, Hội thi xe tuyên truyền cổ động chào mừng 60 năm thành lập tỉnh đang được tổ chức. 13 đội tuyên truyền đại diện cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng đội tuyên truyền của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Điện lực Quảng Ninh đã diễu hành khắp các tuyến phố, tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong 60 năm xây dựng và phát triển, tuyên truyền chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, tạo không khí tưng bừng, vui tươi, phấn khởi.

Bên cạnh đó, triển lãm Thành tựu của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm hình thành và phát triển đang diễn ra cũng thu hút đông đảo khách thăm quan. Với nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại, mới lạ, sáng tạo, triển lãm giới thiệu, tái hiện chân thực quá trình thành lập, phát triển của vùng đất Quảng Ninh trên mọi lĩnh vực qua các chặng đường lịch sử, tạo ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc trong lòng người dân và du khách đến Quảng Ninh dịp này.

N.M