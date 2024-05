Sáng 24/5, trước phiên thảo luận của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết: "Đầu giờ sáng, chúng ta rất đau buồn khi nhận được thông tin đêm qua đã xảy ra hoả hoạn tại nhà số 1, ngách 43/98/31 phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Số liệu ban đầu có 14 người thiệt mạng và một số người bị thương".

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Quốc hội

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Công an, UBND TP Hà Nội và các lực lượng chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương, kịp thời giúp đỡ các gia đình sớm ổn định tình hình, bảo đảm cuộc sống.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cũng đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong cả nước; hướng dẫn và thông tin tuyên truyền rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời, không để xảy ra cháy nổ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, đầu giờ sáng nay Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu đến hiện trường và bệnh viện để thăm hỏi, động viên gia đình bị nạn, bác sĩ và lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại cơ sở.

Căn nhà xảy ra vụ cháy. Ảnh: Thạch Thảo

Vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà cháy ở số 1 ngách 43/98/31 phố Trung Kính, cách mặt phố khoảng 200 m.

Khoảng 0h30, lửa xuất phát từ khu vực để xe máy, xe đạp điện ở tầng 1, sau đó lan lên tầng 2 ngôi nhà. 14 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, trong đó 10 người được đưa đến nhà tang lễ Trần Vĩ, 4 người được đưa đến nhà tang lễ Bệnh Viện 19-8. Một số người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải, hiện sức khỏe đang cơ bản ổn định.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.