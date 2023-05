Bộ sách Bút chấm đọc - Học tiếng Anh

Bộ sách được thiết kế trong một chiếc hộp với bút chấm đọc thông minh và 12 cuốn sách đa dạng chủ đề: Bé tự học từ và bảng chữ cái tiếng Việt; Bé tự học số đếm và hình dạng; Bé tự học tiếng Anh qua ba câu chuyện kinh điển về đồ ăn: Three classic food stories; Bé tự học tiếng Anh - It’s delicious; Bé tự học tiếng Anh: Hello; Bé tự học tiếng Anh: How are you?; Bé tự học tiếng Anh: Follow me; Alphabet Word book; Bumblebee 1 và 2; Bé thực hành từ A đến M: My ABC Activity Book; Bé thực hành từ N đến Z: My ABC Activity Book.

Trong đó, 3 cuốn là song ngữ Anh - Việt; 9 cuốn là đơn ngữ tiếng Anh giúp trẻ vừa trau dồi vốn từ vựng, vừa có thể tự học ngoại ngữ một cách dễ dàng nhất ngay tại nhà thông qua những từ mới, câu thoại và cả hình ảnh xuất hiện trong sách.

Với thiết kế hiện đại và thông minh, bộ sách giúp phát triển cùng lúc nhiều giác quan: thính giác (âm thanh của từng câu từ, tiếng động vật, sự vật), thị giác (nhận diện mặt chữ và hình ảnh), xúc giác (tay cầm bút chấm đọc và chạm vào từng dòng chữ, hình ảnh).

Điểm cộng của bộ sách là giúp trẻ tự học tiếng Anh với phát âm chuẩn nhất theo giọng đọc của người bản xứ. Bên cạnh đó, chiếc bút chấm đọc còn có tính năng thu âm giọng đọc và so sánh với giọng chuẩn, giúp bé sửa lỗi phát âm dễ dàng.