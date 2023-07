Đài RT trích dẫn một bài viết do Grayzone đăng tải tối 19/7 cho hay, một "nhóm các chuyên gia tình báo quân sự Anh tự do", với Chris Donnelly đứng đầu, đã làm việc cho Văn phòng Odessa của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) từ tháng 4 năm ngoái.

Grayzone từng công bố các tài liệu bị rò rỉ chứng minh mối quan hệ hợp tác giữa họ vào tháng 10/2022, sau vụ tấn công đầu tiên nhằm vào cầu Kerch.

Hình ảnh cầu Kerch bị hư hại sau vụ tấn công ngày 17/7. Ảnh: CNN

“Việc xem xét lại các tài liệu bị rò rỉ, do Grayzone tiết lộ trước đây, cung cấp cơ sở vững chắc để một lần nữa quy trách nhiệm cho nhóm của Donnelly”, hãng tin viết khi nhắc đến vụ tập kích của các xuồng không người lái nhằm vào cây cầu nối bán đảo Crưm với đất liền Nga hôm 17/7, khiến một cặp vợ chồng dân thường thiệt mạng và con gái của họ bị thương.

Donnelly được mô tả là “nhân viên tình báo cấp cao và là cựu cố vấn cấp cao của NATO”. Grayzone cáo buộc người này sử dụng “mối quan hệ xuyên quốc gia” liên quan đến các công ty như Prevail Partners và Thomas in Winslow, để quản lý “sự đóng góp của London cho cuộc chiến ủy nhiệm trong tầm tay”.

Theo Grayzone, 2 công ty trên đã ký thỏa thuận “hỗ trợ kỹ thuật” cho chi nhánh SBU ở Odessa vào tháng 4/2022, gồm cả việc sử dụng phương tiện không người lái do thám để “theo dõi đường bờ biển và các hoạt động của Nga”, truy cập hình ảnh vệ tinh để hỗ trợ các chiến dịch quân sự, an ninh.

Một chuyên gia về “tình báo địa không gian” tại Prevail đã gửi cho SBU một bài thuyết trình có tiêu đề “Gói thông tin về cầu Kerch”, trong đó vạch ra nhiều kế hoạch phá hủy cây cầu. Một trong số đó là cho nổ một bình chứa amoniac nitrat ngay dưới cầu, tương tự vụ nổ tàn phá thủ đô Beirut của Lebanon hồi tháng 8/2020, khiến ít nhất 214 người chết.

Grayzone viết thêm rằng, các cố vấn Anh cũng hỗ trợ Ukraine nhắm vào các mục tiêu tình nghi là “cộng tác viên của Moscow” tại các vùng lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của Kiev.

Kiev và Moscow chưa lên bình luận về các thông tin trên.