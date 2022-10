Rory McIlroy vô địch CJ Cup, lên số 1 thế giới

Một người quen cũ trở lại vị trí số 1 trong làng golf thế giới. Rory McIlroy giành chức vô địch CJ Cup hôm Chủ nhật (theo giờ Mỹ), diễn ra ở Nam Carolina.

Với chiến thắng này, McIlroy giành vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng cá nhân từ Scottie Scheffler.

McIlroy - người bước vào giải với tư cách đương kim vô địch CJ Cup (par71) chiếm ưu thế với tổng thành tích điểm gậy -17, ít hơn 1 gậy so với Kurt Kitayama.

Trong ngày thi đấu chung kết, tay golfer 33 tuổi người Bắc Ireland đánh 2 bogey liên tiếp tại các hố 17 (par4) và 18 (par4). Cả ngày, anh mắc 3 bogey (cùng 7 birdie; cả giải anh có 2 eagle, 21 birdie, 8 bogey).

McIlroy chiến thắng CJ Cup, danh hiệu PGA Tour thứ 23 trong sự nghiệp

Mặc dù vậy, Kurt Kitayama đều đánh 4 gậy tiêu chuẩn, trong khi chỉ cần 1 birdie trong hai hố cuối sẽ đưa trận đấu vào play-off.

Lee Kyoung Hoon, tay golf Hàn Quốc, cũng không thể tận dụng sai lầm của McIlroy và kết thúc với tổng điểm -15.



Đây là lần thứ 9 McIlroy trở thành số 1 thế giới, với tổng cộng 106 tuần đứng đầu cho đến nay.

Lần cuối cùng nó đứng đầu bảng golf cá nhân là hơn hai năm trước, từ ngày 9/2 đến 18/7/2020.

Kể từ đó, Jon Rahm, Justin Thomas và Dustin Johnson đã diễu hành qua đỉnh bảng, trước khi Scottie Scheffler xuất hiện.

Với chiến thắng hôm Chủ nhật, McIlroy - nhà vô địch FedEx Cup 2022 - đã tích lũy được 35 danh hiệu trong sự nghiệp golf chuyên nghiệp.

Riêng với PGA Tour, đây là danh hiệu thứ 23 của anh, đứng thứ 28 danh sách những người có nhiều chức vô địch ở đường đua Mỹ. Rory hiện kém 1 danh hiệu so với Dustin Johnson, người đã gia nhập và trở thành nhà vô địch toàn mùa LIV Golf 2022.

McIlroy lần thứ 9 lên số 1 thế giới

Trong năm 2022, McIlroy có 4 lần lọt vào top 10 các major: á quân tại The Masters, hạng 8 ở PGA Championship, xếp thứ 5 U.S. Open, và kết thúc thứ 3 The Open Championship tổ chức ở Saint Andrews.

McIlroy có 4 chức vô địch major, nhưng không chiến thắng kể từ 2014 đến nay. Trong các giải lớn, The Masters là danh hiệu duy nhất anh còn thiếu.

Chức vô địch CJ Cup mang lại cho McIlroy 500 điểm FedEx Cup, cũng như tiền thưởng 1,89 triệu USD.

McIlroy cũng vượt mốc 68 triệu USD từ tiền thưởng trong sự nghiệp tranh tài PGA Tour, giúp anh tiến gần hơn đến vị trí thứ 2 danh sách tiền thưởng mọi thời đại.

Hiện McIlroy đứng thứ tư về tiền thưởng, Vijay Singh (71.236.216 USD) xếp thứ ba và Jim Furyk (71.507.269 USD) đứng nhì. Kỷ lục mọi thời đại thuộc về Tiger Woods, với 120.895.206 USD.