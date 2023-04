Tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, ngày 29/4, dự kiến có 573 lượt chuyến bay và hơn 97 ngàn khách.

Trong đó có 362 lượt chuyến bay nội địa với 70,5 ngàn lượt khách và 211 lượt chuyến bay quốc tế với 27 ngàn lượt khách.

Hôm nay là ngày đông khách nhất trong kỳ nghỉ lễ tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Hành khách xác thực bằng CCCD gắn chip (Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài)

Lượng khách tăng cao song tại các khu vực làm thủ tục khá trật tự, thông thoáng, không có hiện tượng ùn ứ.

29/4 là ngày đông khách nhất tại sân bay Nội Bài

Từ 29/4 đến hết 3/5, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay chuyên cơ, chuyến bay thương mại đi/đến cảng dịp lễ.

Cảng tăng cường số lượng nhân viên kiểm soát an ninh hàng không tại tất cả các khu vực, đặc biệt tại các khu vực trọng yếu. Đảm bảo 100% hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế, cách ly, lên tàu bay.

Đơn vị này cũng tăng tần suất kiểm tra trực quan ngẫu nhiên đối với hành khách đã qua cổng từ mà không có báo động hay đối với hành lý xách tay, ký gửi qua máy soi tia X mà không có hình ảnh nghi vấn.