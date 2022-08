Giảm nguồn cung nhà trọ, Hà Nội đi ngược chiều các tỉnh gần ngày nhập học

Dữ liệu nghiên cứu thị trường vừa công bố từ Chợ Tốt Nhà cho thấy, khác với quý III/2021 - thời điểm chững lại của thị trường do có sự xuất hiện của các đợt giãn cách xã hội do dịch Covid-19, thị trường phòng trọ, căn hộ chung cư cho thuê trong quý III/2022 đang có sự tăng trưởng mạnh về nhu cầu của người dùng (cả các chỉ số tìm kiếm lẫn nhu cầu thuê thực tế). Nhu cầu tìm kiếm không gian sống của sinh viên tăng lên do thời điểm nhập học là động lực chính thúc đẩy thị trường BĐS cho thuê.

Căn hộ chung cư và phòng trọ cho thuê tại Hà Nội giảm

Theo thống kê, nguồn cung của căn hộ chung cư cho thuê toàn thị trường trong quý II/2022 tăng 27% so với quý I. Khu vực TP.HCM, Bình Dương và Đà Nẵng duy trì xu hướng tăng trưởng về nguồn cung giống như bức tranh chung toàn quốc. Trong đó, Bình Dương có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, mức tăng 40%. Trái ngược, Hà Nội lại chứng kiến quý thứ hai liên tiếp có sự sụt giảm về nguồn cung.

Mặc dù nguồn cung có xu hướng giảm trong quý II/2022, tuy nhiên cả 3 chỉ số nguồn cầu đều phản ánh nhu cầu tại Hà Nội có xu hướng tăng so với quý trước. 3 khu vực còn lại là TP.HCM, Đà Nẵng và Bình Dương cũng tương tự khi có chỉ số liên lạc thuê trọ tăng, trong khi chỉ số tìm kiếm và chỉ số xem tin giảm.

Nguồn cung căn hộ chung cư cho thuê

Đối với phân khúc phòng trọ cho thuê, sau khi tăng trưởng mạnh trong quý I/2022, nguồn cung chung tăng nhẹ ở quý II/2022 với mức tăng gần 2%. TP.HCM và Bình Dương có tăng trưởng tăng lần lượt là 4,5% và 12,8%. Trong khi đó, Hà Nội và Đà Nẵng lại chứng kiến sự sụt giảm về nguồn cung phòng trọ cho thuê khi lần lượt giảm 10% và 5,5%.

Dẫu vậy, mặc cho nguồn cung giảm trong quý II/2022, chỉ số tìm kiếm phòng trọ tại thị trường Hà Nội vẫn tăng trưởng 23%, chỉ số xem tin tăng 32% so với quý I/2022. Bên cạnh đó, chỉ số liên lạc giữa người đi thuê và chủ trọ cũng có quý thứ hai liên tiếp trên mức trung bình chung.

Nguồn cung phòng trọ cho thuê

Nhập học bình thường, nhu cầu tìm nhà trọ gần trường tăng cao

Dự kiến quý III/2022 sẽ chứng kiến nhu cầu tìm thuê các phòng trọ, căn hộ chung cư xung quanh các trường đại học tăng cao. Điều này đến từ việc quá trình nhập học năm nay diễn ra bình thường trở lại sau thời gian dài bị dời lịch liên tục do Covid-19 và một lượng lớn tân sinh viên sẽ có nhu cầu tìm chỗ ở phục vụ quá trình học tập tại các thành phố lớn.

“Thời điểm tới, khi nhu cầu thuê trọ tiếp tục tăng lên, dự kiến các phòng trọ, căn hộ chung cư cho thuê ở gần các trường đại học sẽ đạt tỷ lệ lấp đầy nhanh chóng nếu có nguồn cung mới đổ thêm vào thị trường”, đại diện Chợ Tốt Nhà nhận định.

Nhu cầu thuê nhà tại một số thành phố lớn

Tại Hà Nội, khi xét cùng một phân khúc giá và số lượng phòng ngủ, các BĐS cho thuê nằm gần khu vực các trường đại học luôn có các chỉ số về mức độ quan tâm của người dùng cao hơn hẳn, đặc biệt là cho phân khúc phòng trọ. Tuy nhiên, nguồn cung tại đây lại khá hạn chế khi chỉ bằng khoảng 1/2 đến 1/3 so với các khu vực xa hơn.

Còn tại TP.HCM, đa số các trường đại học tập trung ở khu vực nội thành. Số lượng phòng trọ và căn hộ chung cư cho thuê ở khu vực vùng ven như làng đại học Thủ Đức với chất lượng & số lượng không quá tốt không thu hút nhiều sự quan tâm so với các khu trung tâm.

Nhu cầu tìm kiếm nhà trọ tại khu vực đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội)