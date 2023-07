Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị đường bộ, đường sắt và các sở GTVT khu vực Tây Nguyên, Trung Bộ (Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) khẩn trương, tập trung ứng phó mưa lũ trên địa bàn.

Cụ thể: Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ chủ trì, phối hợp với các sở GTVT, các lực lượng chức năng của địa phương tổ chức trực, phân luồng giao thông, cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở; kiểm soát giao thông, chủ động điều tiết giao thông.

Cấm đường tại các vị trí nguy hiểm (ngầm tràn, cầu, phà…) trên các tuyến quốc lộ trong vùng chịu ảnh hưởng của mưa lũ; kiên quyết không cho phép người và phương tiện đi vào những vị trí này, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho người, phương tiện trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt khu vực đèo Bảo Lộc - quốc lộ 20.

Xe khách loại 45 chỗ bị đất đá đẩy về phía vực, chắn ngang Quốc lộ 20

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, bố trí máy móc, thiết bị, vật tư và nhân lực ở những vị trí trọng yếu thường xuyên bị sụt trượt để chủ động khắc phục, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất.

Công điện cũng yêu cầu, việc triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo giao thông phải an toàn cho người, thiết bị thi công và các hạng mục công trình; cần đặc biệt chú ý các hạng mục thi công tại khu vực dễ bị sụt trượt, các công trình ở miền núi hay có lũ đột xuất.

Bộ cũng yêu cầu, Cục Đường sắt, Tổng công ty Đường sắt VN chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: Cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước; khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc, đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước... sẵn sàng, chủ động ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.

Cùng đó, có kế hoạch dừng chạy tàu tại các khu gian trong vùng mưa lũ để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.

Bộ GTVT cũng yêu cầu sở GTVT các tỉnh phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ khu vực, các lực lượng chức năng của địa phương trong việc khắc phục sự cố do mưa, lũ gây ra.

“Tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt và hỗ trợ bảo đảm an toàn cho người dân đang di chuyển đi qua địa bàn quản lý, hướng dẫn di chuyển đến các vị trí tránh, trú an toàn khi có mưa to gió lớn; có phương án bố trí phương tiện, thiết bị để kịp thời hỗ trợ người dân đi qua các khu vực bị ngập lụt”, Bộ GTVT yêu cầu.

Theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ IV, vào hồi 11h40 ngày 30/7, do tình hình thời tiết mưa lớn kéo dài nhiều ngày dẫn đến tại Km 104+100 QL20 (đèo Bảo Lộc) đã xảy ra sạt lở ta luy dương làm cho đất đá tràn xuống đường gây gián đoạn giao thông. Vụ sạt lở đã vùi lấp 4 người.