Lamborghini Aventador là mẫu siêu xe được nhiều tay chơi trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng ưa chuộng. Đến nay, đã có tổng cộng 11.465 chiếc được bán ra, trong đó giờ nhà giàu Việt mua về khoảng 22 chiếc với 4 phiên bản chính là LP700-4, S, SV và SVJ. Riêng phiên bản S chỉ có 2 chiếc về nước và đều mang biển số TP HCM.

Để làm mới chiếc xe sau 7 năm về nước, chủ nhân chiếc Lamborghini Aventador đã đưa ra một ý tưởng táo bạo khi thay đổi phần đầu xe của phiên bản SVJ sản xuất giới hạn nhưng vẫn giữ nguyên phần đuôi xe của bản LP700-4 ban đầu.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, “siêu bò” này hiện đang nằm chung garage với hai siêu xe hàng hiếm khác là Ferrari 458 Italia độ Liberty Walk LB-Silhouette Works và Ferrari 488 GTB độ Novitec.

Nguyên bản, xe có ngoại thất sơn màu trắng ngà – màu sơn duy nhất trên những chiếc Aventador tại Việt Nam.

Tuy nhiên, chủ xe đã thay đổi diện mạo xe bằng cách lấy cảm hứng từ chiếc Aventador SVJ Roadster JP63 Kabuki Edition duy nhất dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Nửa đầu xe là tông màu đỏ rực rỡ, trong khi nửa sau là tông màu xám đục. Riêng thời gian hoàn thiện màu sơn đã tốn khoảng 3 tháng.

Phần đầu xe thay thế hoàn toàn bằng cản trước của Aventador SVJ, với bộ chia gió và líp trước làm từ chất liệu carbon nhằm tránh việc tăng trọng lượng ban đầu của xe. Bên trên có khe hút gió nhỏ giúp cải thiện tính khí động học.

Thân xe thay đổi nhẹ với ốp hốc gió bên sườn góc cạnh, kích thước lớn hơn. Đi kèm với đó là líp sườn bằng sợi carbon. Ốp gương chiếu hậu nguyên bản bằng vật liệu composite nhẹ cũng độ lên loại làm từ sợi carbon, tạo điểm nhấn bằng đường viền màu bạc cùng dòng chữ “Aventador”.

Phía sau mui xe bổ sung thêm tấm ốp tạo hình khe gió nhằm tăng tính thẩm mỹ cho xe.

Vòm bánh sau không sơn logo SVJ, thay vào đó là logo SG màu đen – đỏ cách điệu mang ý nghĩa đặc biệt với vị doanh nhân Hà thành.

Đuôi xe không đổi khi giữ nguyên thiết kế từ Aventador LP700-4, với hai hốc gió lớn có ốp viền sơn đen. Cụm đèn hậu LED dạng xương cá là nét đặc trưng trên dòng xe này. Bộ khuếch tán tạo điểm nhấn bằng decal viền màu trắng bắt mắt.

Để tạo sự khác biệt, chiếc siêu xe được bổ sung cánh gió đuôi khá lạ mắt. Theo chia sẻ của Wrapstyle – đơn vị thi công chiếc xe, cánh gió này lấy cảm hứng từ siêu xe triệu đô Lamborghini Sián FKP37.

Hệ thống ống xả nguyên bản đã độ từ lâu của xe do thương hiệu Frequency Intelligent Exhaust (Fi Exhaust) sản xuất, cấu tạo từ vật liệu titanium và nhẹ hơn 40% so với thép không gỉ. Do đó, âm thanh từ cỗ máy V12 trở nên đanh thép và uy lực hơn rất nhiều.

Bộ mâm mới của chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster này đến từ hãng mâm trứ danh Brixton Forged, với mã MW03. Bộ mâm này có kích thước 20 inch bánh trước và 21 inch bánh sau, hoàn thiện bề mặt bằng màu đen. Đặc biệt hơn, cùm phanh sơn màu xám ở bánh trước, đỏ ở bánh sau tạo nên phong cách “tone sur tone” cho xe.

“Trái tim” của chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster này là động cơ hút khí tự nhiên V12 dung tích 6,5 lít quen thuộc của dòng Aventador, sản sinh sức mạnh 690 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh và hộp số bán tự động ISR 7 cấp.

Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h của xe khá ấn tượng khi chỉ tốn 2,9 giây cùng vận tốc tối đa 350 km/h.

Tiến Dũng

